The Mound: Omen of Cthulhu получает хэллоуинское обновление с культом Цатоггуа

Кооперативный хоррор The Mound: Omen of Cthulhu получил бесплатное крупное обновление The Cult of Tsathoggua. Разработчики из ACE Team подготовили новые локации, противников, оружие и переработанную систему развития персонажей. Центральным элементом обновления стало логово древнего божества Цатоггуа, напоминающего гигантское амфибийное существо.

Чтобы добраться до святилища, игрокам предстоит выполнить новое задание и спуститься в глубины проклятого континента. При этом охота за сокровищами стала опаснее: обновлённые святилища могут активировать ловушки, наносить урон или привлекать монстров. Среди новых угроз также появились человекоподобные амфибии и щупальца, встречающиеся во время отдельных контрактов.

Арсенал пополнился двуствольным кремнёвым пистолетом и ручными гранатами. Особый оккультный артефакт позволяет натравливать монстров друг на друга. Максимальный уровень персонажей увеличили до 70, а обновлённое дерево навыков позволяет повысить сопротивление кровотечению, увеличить запас выносливости и скорость передвижения. Новые эффекты безумия также заставят сомневаться в том, что именно происходит на экране, причём участники отряда могут воспринимать происходящее по-разному.

The Cult of Tsathoggua уже доступно бесплатно на PS5, Xbox Series X|S и PC. Игра поддерживает кроссплей между всеми тремя платформами, а значит, исследовать проклятые земли можно вместе с друзьями независимо от выбранной системы.