В новом трейлере The Mound: Omen of Cthulhu демонстрируется напряжённый геймплей и зловещая завязка сюжета

Компания Nacon и разработчик ACE Team представили новый трейлер игры The Mound: Omen of Cthulhu в преддверии запуска кооперативного хоррора на следующей неделе, обратившись с «последним призывом к искателям приключений» и предупреждением об опасностях, с которыми им предстоит столкнуться.

В The Mound вы играете за команду исследователей, ищущих легендарные затерянные сокровища в глубине джунглей, где множество существ хотят вас убить. Перед каждой экспедицией вы выбираете контракт, оружие и снаряжение на борту своего галеона, прежде чем высадиться и столкнуться с целым зверинцем чудовищ.

Вам также придётся бороться со своим пошатнувшимся рассудком, поскольку восприятие реальности исследователями всё больше искажается, пока их психическое состояние не достигнет критической точки.

The Mound: Omen of Cthulhu, поддерживающая одиночный режим и кроссплатформенную кооперативную игру для четырёх игроков, выйдет 15 июля на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.