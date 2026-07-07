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The Mound: Omen of Cthulhu 15.07.2026
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Кооператив
5.8 21 оценка

В новом трейлере The Mound: Omen of Cthulhu демонстрируется напряжённый геймплей и зловещая завязка сюжета

monk70 monk70

Компания Nacon и разработчик ACE Team представили новый трейлер игры The Mound: Omen of Cthulhu в преддверии запуска кооперативного хоррора на следующей неделе, обратившись с «последним призывом к искателям приключений» и предупреждением об опасностях, с которыми им предстоит столкнуться.

В The Mound вы играете за команду исследователей, ищущих легендарные затерянные сокровища в глубине джунглей, где множество существ хотят вас убить. Перед каждой экспедицией вы выбираете контракт, оружие и снаряжение на борту своего галеона, прежде чем высадиться и столкнуться с целым зверинцем чудовищ.

Вам также придётся бороться со своим пошатнувшимся рассудком, поскольку восприятие реальности исследователями всё больше искажается, пока их психическое состояние не достигнет критической точки.

The Mound: Omen of Cthulhu, поддерживающая одиночный режим и кроссплатформенную кооперативную игру для четырёх игроков, выйдет 15 июля на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.

Трейлеры 5
2
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

Все в кучу свалили и джунгли и спящего и антихриста осталось только какую-нибудь секретную базу террористов добавить или неубиваемого маньяка преследователя

1
WerGC

играл в демку визуал нормальный в остальном все всратенько