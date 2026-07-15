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The Mound: Omen of Cthulhu 15.07.2026
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Кооператив
5.7 26 оценок

Журналисты прохладно приняли хоррор The Mound: Omen of Cthulhu

Simple Jack Simple Jack

Кооперативный хоррор The Mound: Omen of Cthulhu, релиз которого состоялся 15 июля, получил средние оценки критиков.

Журналисты хвалят сеттинг и кооперативный режим, но жалуются, что игра оказалась слишком зациклена на основной механике ужаса. Среди других претензий — однообразие геймплея, чрезмерно гнетущая атмосфера и неровная сложность, уровень которой невозможно настроить. При этом сама идея проекта выглядит многообещающе: постоянно меняющееся окружение влияет на рассудок персонажей, в джунглях обитают монстры с разным поведением и реакциями на действия игроков, а главная задача — просто выжить.

The Mound: Omen of Cthulhu доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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