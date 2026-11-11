Фанатский порт Mount & Blade: Warband для Android получил нативную 64-битную версию, мультиплеер и голосовое управление

Разработчик под псевдонимом remixer-dec представил масштабное обновление 4.2 для фанатского проекта MNBTool, предназначенного для запуска ролевого экшена Mount & Blade: Warband на мобильных устройствах под управлением Android. Проект представляет собой глубокую переработку неофициального порта, который изначально создавался исключительно для устройств на базе чипов Nvidia Tegra. Новая сборка базируется на статической рекомпиляции с помощью инструментария ARMPORT, что позволяет запускать проект на широком спектре современных мобильных процессоров.

Главным техническим достижением проекта стал полноценный переход на 64-битную архитектуру ARMv8. Оригинальный неофициальный мобильный порт работал только в 32-битном режиме ARMv7, из-за чего игра перестала запускаться на современных чипсетах с ядрами ARMv9 и блокировалась операционной системой начиная с Android 14. Использование статической рекомпиляции обеспечило нативную производительность: по замерам создателя, этот метод работает в 6 раз быстрее динамического транслятора и в 10 раз быстрее классической эмуляции архитектуры x86.

В кодовую базу игры было внесено более 400 ручных исправлений и оптимизаций. Автор полностью устранил утечки оперативной памяти оригинального движка, приводившие к постоянным вылетам на устройствах с графическими ускорителями Adreno от Snapdragon. Также была внедрена система динамической подгрузки текстур, снизившая потребление оперативной памяти практически на 50%, а для видеочипов Mali были переработаны шейдеры и внедрен 24-битный буфер глубины, избавивший картинку от мерцания и визуальных артефактов.

Визуальная составляющая порта получила поддержку передовых графических настроек, недоступных даже в ряде официальных версий. В проект интегрированы экраны с расширенным динамическим диапазоном HDR10, временное сглаживание TAA, динамическое освещение неба, плавное переключение детализации растительности, а также погодные эффекты с ветром, звездами и облаками. В меню настроек пользователи могут изменять разрешение рендеринга, разблокировать частоту до 120 кадров в секунду и активировать системный оверлей с отображением задержки сети, температуры процессора и троттлинга.

Управление адаптировано под несколько форматов взаимодействия. Помимо поддержки геймпадов, клавиатур и мышей, в версии 4.2 появился детально настраиваемый сенсорный интерфейс с возможностью изменения расположения и прозрачности кнопок. Необычным нововведением стала интеграция встроенной в систему технологии Android Speech-to-Text, благодаря которой игроки могут отдавать тактические голосовые приказы боевым отрядам прямо во время сражения на родном языке.

Сетевой режим также подвергся модернизации и получил поддержку совместной игры по локальной сети с пользователями компьютерной версии 1.174. Разработчик добавил возможность запуска сетевых карт в режиме одиночной тренировки и заложил базовую совместимость с масштабной многопользовательской ролевой модификацией Persistent World. Кроме того, MNBTool сохраняет поддержку классических пользовательских модулей от версии для ПК, предлагает встроенную библиотеку переводов и содержит специализированный набор инструментов ModFramework SDK для создания нативных модификаций.

Сам лаунчер не распространяет защищенные авторским правом файлы игры и функционирует исключительно при наличии у пользователя легально приобретенной копии Mount & Blade: Warband. Все установочные пакеты, исходные коды инструментария и сопутствующие библиотеки опубликованы в открытом репозитории на платформе GitHub.