В репозитории mountandblade-decomp на GitHub разработчик Ноа Питерсон (NoahBPeterson) перевел проект декомпиляции оригинальной Mount & Blade версии 1.011 в статус playable и выпустил предварительную сборку v0.1.0 нативного порта. Изначально проект создавался для пересборки исполняемого файла mount&blade.exe от TaleWorlds Entertainment, вышедшей в 2008 году в Steam, чтобы запускать игру через Wine или CrossOver с оригинальными библиотеками Newton, FMOD 3, D3D9, DirectInput 8 и SkinMagic. Теперь же код удалось довести до рабочего состояния и адаптировать для нативного запуска на современных системах без прослоек совместимости.

Выпущенная предрелизная версия v0.1.0 включает сборки нативного порта сразу для 3 операционных систем под лицензией GPL-2.0. Вариант для Linux под архитектуры x86_64 и arm64 требует библиотеку glibc версии 2.38 или новее, как в Ubuntu 24.04, а также рабочий драйвер Vulkan. Версия для macOS 12 и выше на базе процессоров arm64 и x86_64 распространяется с локальной подписью без нотаризации Apple, из-за чего после распаковки архива владельцам устройств потребуется вручную снять карантин через терминал. Сборка под 64-битную Windows, скомпонованная с помощью компилятора Clang и среды MinGW в составе Zig, предъявляет обязательное требование к наличию инструкций AVX2 у процессора.

Ни сам репозиторий, ни опубликованные архивы v0.1.0 не содержат оригинального кода, текстур или ресурсов игры. Для запуска порта пользователю необходима собственная лицензионная копия Mount & Blade 1.011 из Steam. Примечательно, что автором предусмотрен и режим сборки без привязки к оригинальному бинарнику при компиляции - диалоги и меню однократно извлекаются локально из пользовательской копии, а вместо оригинальных значков и метаданных подставляются иконки-заглушки и строка версии 1.0.11_Recomp.

Инструментарий для обратной разработки NoahBPeterson перенес из своего родственного проекта spore-decomp, посвященного декомпиляции Spore. Для разбора кода и поиска совпадений под оригинальный компилятор cl 13.10 применяются Ghidra, а также связка эмулятора Unicorn и дизассемблера Capstone для дифференциального тестирования эквивалентности функций. Кроме того, проект примечателен тем, что в списке контрибьюторов на GitHub официально значатся 2 участника - сам NoahBPeterson и нейросеть Claude, которую разработчик системно использует для генерации и подгонки C++-кода под целевой машинный код.