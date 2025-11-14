Авторы Mount & Blade 2: Bannerlord раскрыли новые детали релиза дополнения War Sails

Выход первого крупного дополнения War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord назначен на 26 ноября, и после необычной маркетинговой кампании в формате коротких роликов разработчики наконец поделились полноценной информацией о нововведениях. Фанаты получили ответы на главные вопросы, касающиеся технических деталей и новых механик морских путешествий.

War Sails не появится в Game Pass в день релиза, хотя возможность добавления в сервис позже не исключена. Дополнение займёт около 33 ГБ на ПК, чуть меньше на консолях, и не будет доступно для предзагрузки. Также в первые две недели после релиза на всех платформах дополнение получит 10% скидку. На Steam Deck War Sails пока не имеет официальной совместимости, но работать будет — как и основная игра.

В день выхода также пройдёт специальная трансляция, где разработчики раскроют дополнительные детали.

Главным элементом War Sails станут корабли. Самые лёгкие суда обойдутся игрокам в 12 тысяч динаров, тогда как стоимость крупных кораблей может достигать 150 тысяч. Это делает накопление средств ключевой задачей — без собственного корабля между портами перемещаться невозможно. При этом члены команды не будут покидать игрока из-за плохих условий на борту, но нехватка еды понизит их эффективность.

Есть и другие важные особенности: только персонаж игрока способен свободно плавать, в то время как NPC ограничены «выносливостью», зависящей от их навыков и брони.

Отдельное внимание разработчики уделили нестандартным морским битвам — давней просьбе сообщества. В этом режиме игроки смогут самостоятельно выбирать суда, улучшения, фракции, а на ПК — даже настраивать корабль при помощи специальных кодов.

War Sails обещает стать самым значимым расширением за историю Bannerlord, вводя в игру полноценную морскую систему и открывая путь к новым видам стратегий и приключений.