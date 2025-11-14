Авторы Mount & Blade 2: Bannerlord раскрыли новые детали релиза дополнения War Sails

Выход первого крупного дополнения War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord назначен на 26 ноября, и после необычной маркетинговой кампании в формате коротких роликов разработчики наконец поделились полноценной информацией о нововведениях. Фанаты получили ответы на главные вопросы, касающиеся технических деталей и новых механик морских путешествий.
War Sails не появится в Game Pass в день релиза, хотя возможность добавления в сервис позже не исключена. Дополнение займёт около 33 ГБ на ПК, чуть меньше на консолях, и не будет доступно для предзагрузки. Также в первые две недели после релиза на всех платформах дополнение получит 10% скидку. На Steam Deck War Sails пока не имеет официальной совместимости, но работать будет — как и основная игра.
В день выхода также пройдёт специальная трансляция, где разработчики раскроют дополнительные детали.
Главным элементом War Sails станут корабли. Самые лёгкие суда обойдутся игрокам в 12 тысяч динаров, тогда как стоимость крупных кораблей может достигать 150 тысяч. Это делает накопление средств ключевой задачей — без собственного корабля между портами перемещаться невозможно. При этом члены команды не будут покидать игрока из-за плохих условий на борту, но нехватка еды понизит их эффективность.
Есть и другие важные особенности: только персонаж игрока способен свободно плавать, в то время как NPC ограничены «выносливостью», зависящей от их навыков и брони.
Отдельное внимание разработчики уделили нестандартным морским битвам — давней просьбе сообщества. В этом режиме игроки смогут самостоятельно выбирать суда, улучшения, фракции, а на ПК — даже настраивать корабль при помощи специальных кодов.
War Sails обещает стать самым значимым расширением за историю Bannerlord, вводя в игру полноценную морскую систему и открывая путь к новым видам стратегий и приключений.
Посмотрел я в стиме ролик про бои эти морские .Да красиво вроде ,но смысл то сводится всяко к толпо-замесу при абордаже ,что весьма предсказуемо и ожидалось ,так как места то маловато будет. Я фанат игры еще с Варбанда ,но меня что то не зацепили эти замесы в ограниченном пространстве .Может конечно еще возможности по логистике будут какие интересные ,ну там переплыть море ,срезав конкретно дорогу или по речке быстрей доплыть куда то . А так , мне не понравилось это длс . Лучше бы дипломатию расширили ,ии в порядок привели ,а то у противника 1 замок и мне просто пальцем щелкнуть и раздавить его ,а он с тебя требует тысячи миллионов за мир ,как будто у него с головой не в порядке .
Ну хоть корабли более-менее дорогие, будет куда деньги девать.
Ну деньги на переманивание кланов нормально уходят ,у меня к началу сюжетки было 25 м накоплено и думал ,что хватит ,но под конец компании пришлось багаюзить продажей лордов в своих городах .Бои без перерыва и ни наковать ,ни поехать продать мечи ,нет никакой возможности .Армии едут одна за одной ,да там одни новобранцы под конец ,но города отжать чисто толпой они могут без проблем .Кстати это еще одна беда игры .Ограниченный контингент города не в состоянии выдержать осаду большой армии ,не помогает никакая элита в городе .C помощью катапульт расстреливается любой гарнизон .
Они еще не выпустили ? Еще 2 года назад об этом дополнении пели.