Бета-обновление 1.2.0 для War Sails и 1.4.0 для Mount and Blade 2 Bannerlord улучшает дипломатию и морские бои

Разработчики из студии TaleWorlds выпустили новое бета-обновление для оригинальной игры Mount and Blade 2 Bannerlord и масштабного дополнения War Sails. Обновление направлено на улучшение морских сражений, дипломатии и общей стабильности проекта. Студия собрала множество отзывов за 1 прошедший год с момента релиза расширения и сосредоточилась на устранении недочетов и добавлении новых механик.

Основной фокус в дополнении War Sails сделан на морских сражениях и стратегическом мореплавании. Искусственный интеллект лордов был переработан. Теперь они чаще отправляются в плавание и осуществляют наступательные морские патрули. Разработчики добавили 3 новых типа странников северян, а также 2 новых корабля. В игру ввели 2 новые должности для управления отрядом на море. Также шанс выпадения носовых фигур кораблей при победе над лидером королевства увеличен с 50 процентов до 60 процентов.

Для базовой версии игры создатели значительно улучшили систему дипломатии и формирования армий. Теперь минимальный размер армии зависит от военной мощи королевства, а для ее сбора требуется 100 единиц влияния вместо 50. Если армия не может осаждать вражеские поселения, она будет распущена через 2 дня. В дипломатии переработаны торговые соглашения и союзы. Торговые договоры теперь можно заключать только с соседними фракциями, а караваны начали приносить королевству дополнительное золото.

Изменения затронули систему скрытности и зачистки лагерей. Теперь шанс успешной отправки войск для уничтожения базы бандитов зависит от навыков тактики и плутовства. Количество разбойников в сценах штурма убежищ увеличено и теперь составляет от 20 до 29 человек. Дополнительно было внесено большое количество мелких правок в баланс. В битвах дистанция возрождения между командами теперь зависит от изначального количества солдат, а время автоматического боя при осадах увеличено в 2 раза.