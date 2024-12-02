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Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
Экшен, Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
9.1 4 661 оценка

Для Mount and Blade 2: Bannerlord Вышел небольшой патч v1.2.12

aleksandruse

Компанией TaleWorlds Выпущен очередной небольшой патч 1.2.12 для игры Mount and Blade 2: Bannerlord, который в основном направлен на устранение технических проблем. Кроме того, как сообщается, был проведен рефакторинг для поддержки многопользовательского режима, что в теории должно обеспечить большую стабильность для игровых сессий.

Mount & Blade 2: Bannerlord "Обновление v1.2.12.54620"

Одиночный режим

Спойлер

Сбои

  • Исправлен сбой, возникавший, когда стороны вступали в соглашение для обмена войсками.
  • Исправлена ошибка, возникавшая, когда игрок спасал заключённого в тюрьму компаньона и присоединял его к новой группе, используя пользовательский фильтр на экране группы.
  • Исправлена ошибка, которая возникала, когда ездовые животные без всадников пытались найти место для отступления.
  • Исправлена ошибка, которая возникала из-за устаревшей политики, на которую ссылались в уведомлениях на карте.
  • Исправлена ошибка, возникавшая при присвоении черт героям-подросткам.
  • Исправлена ошибка, которая возникала при общении с кем-либо через экран клана, когда вы находились в поселении.
  • Исправлена ошибка, которая возникала при попытке атаковать осаждающую фракцию после принятия мирного предложения от той же вражеской фракции.
  • Исправлена ошибка, которая возникала при завершении набега на деревню, в которой не было знатных жителей.
  • Исправлен сбой, возникавший при отмене решения заявителя об урегулировании спора.
  • Исправлен сбой, возникавший при входе в миссии или на карте кампании.
  • Исправлен сбой, возникавший при расторжении контракта наемника через диалог.

Исправления

  • Исправлена ошибка, которая не позволяла игроку покинуть осаду после заключения мира с противником в качестве независимого клана.
  • Исправлена ошибка, из-за которой роли в группе сбрасывались после битвы с лидером вражеской банды.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при успешном выполнении задания «Охотник за головами» безопасность города повышалась, а не понижалась (и наоборот).
  • Исправлена ошибка, из-за которой ухаживания прекращались, если игрок находился в армии.

Изменения

  • Некоторые шлемы Асераев, которые раньше нельзя было купить в магазинах, стали доступны.

Многопользовательский режим

Спойлер

Сбои

  • Исправлена ошибка, которая возникала при выходе из лобби во время загрузки новостей.

Исправления

  • Исправлена ошибка, которая не позволяла игроку ускорять свою лошадь после смерти и взятия под контроль другого юнита в режиме Капитана.
  • Исправлена ошибка, из-за которой аргумент запуска LogOutputPath не работал на выделенных серверах. Теперь он заменён на LocalOutputDir.

Изменения

  • Более недели назад был запущен многопользовательский рефакторинг, который представляет собой более глубокое техническое изменение в сторону более масштабируемой инфраструктуры. Мы ожидаем, что он обеспечит большую гибкость при разработке серверной части, поможет с долгосрочной поддержкой серверов и решит несколько проблем с масштабированием сервисов при высокой нагрузке, то есть поможет с подключением к лобби при внезапном увеличении числа игроков, например, во время мероприятия.
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