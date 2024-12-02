Для Mount and Blade 2: Bannerlord Вышел небольшой патч v1.2.12

Компанией TaleWorlds Выпущен очередной небольшой патч 1.2.12 для игры Mount and Blade 2: Bannerlord, который в основном направлен на устранение технических проблем. Кроме того, как сообщается, был проведен рефакторинг для поддержки многопользовательского режима, что в теории должно обеспечить большую стабильность для игровых сессий.

Одиночный режим

Спойлер

Сбои Исправлен сбой, возникавший, когда стороны вступали в соглашение для обмена войсками.

Исправлена ошибка, возникавшая, когда игрок спасал заключённого в тюрьму компаньона и присоединял его к новой группе, используя пользовательский фильтр на экране группы.

Исправлена ошибка, которая возникала, когда ездовые животные без всадников пытались найти место для отступления.

Исправлена ошибка, которая возникала из-за устаревшей политики, на которую ссылались в уведомлениях на карте.

Исправлена ошибка, возникавшая при присвоении черт героям-подросткам.

Исправлена ошибка, которая возникала при общении с кем-либо через экран клана, когда вы находились в поселении.

Исправлена ошибка, которая возникала при попытке атаковать осаждающую фракцию после принятия мирного предложения от той же вражеской фракции.

Исправлена ошибка, которая возникала при завершении набега на деревню, в которой не было знатных жителей.

Исправлен сбой, возникавший при отмене решения заявителя об урегулировании спора.

Исправлен сбой, возникавший при входе в миссии или на карте кампании.

Исправлен сбой, возникавший при расторжении контракта наемника через диалог. Исправления Исправлена ошибка, которая не позволяла игроку покинуть осаду после заключения мира с противником в качестве независимого клана.

Исправлена ошибка, из-за которой роли в группе сбрасывались после битвы с лидером вражеской банды.

Исправлена ошибка, из-за которой при успешном выполнении задания «Охотник за головами» безопасность города повышалась, а не понижалась (и наоборот).

Исправлена ошибка, из-за которой ухаживания прекращались, если игрок находился в армии. Изменения Некоторые шлемы Асераев, которые раньше нельзя было купить в магазинах, стали доступны.

Многопользовательский режим

Спойлер