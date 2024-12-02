Для Mount and Blade 2: Bannerlord Вышел небольшой патч v1.2.12

Компанией TaleWorlds Выпущен очередной небольшой патч 1.2.12 для игры Mount and Blade 2: Bannerlord, который в основном направлен на устранение технических проблем. Кроме того, как сообщается, был проведен рефакторинг для поддержки многопользовательского режима, что в теории должно обеспечить большую стабильность для игровых сессий.
Одиночный режим
Спойлер
Сбои
- Исправлен сбой, возникавший, когда стороны вступали в соглашение для обмена войсками.
- Исправлена ошибка, возникавшая, когда игрок спасал заключённого в тюрьму компаньона и присоединял его к новой группе, используя пользовательский фильтр на экране группы.
- Исправлена ошибка, которая возникала, когда ездовые животные без всадников пытались найти место для отступления.
- Исправлена ошибка, которая возникала из-за устаревшей политики, на которую ссылались в уведомлениях на карте.
- Исправлена ошибка, возникавшая при присвоении черт героям-подросткам.
- Исправлена ошибка, которая возникала при общении с кем-либо через экран клана, когда вы находились в поселении.
- Исправлена ошибка, которая возникала при попытке атаковать осаждающую фракцию после принятия мирного предложения от той же вражеской фракции.
- Исправлена ошибка, которая возникала при завершении набега на деревню, в которой не было знатных жителей.
- Исправлен сбой, возникавший при отмене решения заявителя об урегулировании спора.
- Исправлен сбой, возникавший при входе в миссии или на карте кампании.
- Исправлен сбой, возникавший при расторжении контракта наемника через диалог.
Исправления
- Исправлена ошибка, которая не позволяла игроку покинуть осаду после заключения мира с противником в качестве независимого клана.
- Исправлена ошибка, из-за которой роли в группе сбрасывались после битвы с лидером вражеской банды.
- Исправлена ошибка, из-за которой при успешном выполнении задания «Охотник за головами» безопасность города повышалась, а не понижалась (и наоборот).
- Исправлена ошибка, из-за которой ухаживания прекращались, если игрок находился в армии.
Изменения
- Некоторые шлемы Асераев, которые раньше нельзя было купить в магазинах, стали доступны.
Многопользовательский режим
Спойлер
Сбои
- Исправлена ошибка, которая возникала при выходе из лобби во время загрузки новостей.
Исправления
- Исправлена ошибка, которая не позволяла игроку ускорять свою лошадь после смерти и взятия под контроль другого юнита в режиме Капитана.
- Исправлена ошибка, из-за которой аргумент запуска LogOutputPath не работал на выделенных серверах. Теперь он заменён на LocalOutputDir.
Изменения
- Более недели назад был запущен многопользовательский рефакторинг, который представляет собой более глубокое техническое изменение в сторону более масштабируемой инфраструктуры. Мы ожидаем, что он обеспечит большую гибкость при разработке серверной части, поможет с долгосрочной поддержкой серверов и решит несколько проблем с масштабированием сервисов при высокой нагрузке, то есть поможет с подключением к лобби при внезапном увеличении числа игроков, например, во время мероприятия.