Для Mount and Blade 2 Bannerlord вышло крупное обновление кооперативного мода Bannerlord Together

Команда разработчиков выпустила важное обновление для кооперативной модификации Bannerlord Together, предназначенной для ролевого экшена Mount and Blade 2 Bannerlord. Текущая версия под номером 0.2.2 добавляет в игру долгожданную функцию совместных сражений в реальном времени.

Проект позволяет 2 пользователям находиться на 1 глобальной карте кампании. Игроки могут управлять собственными отрядами, при этом состояние мира полностью синхронизируется между участниками. Это касается экономики, поведения искусственного интеллекта, принадлежности поселений и дипломатии. Главным нововведением свежего патча стала возможность вместе участвовать в тактических битвах. Армии 2 игроков теперь объединяются на 1 поле боя, где каждый может командовать своими войсками. Кроме того, пользователи получили возможность видеть персонажей друг друга внутри городов и замков, а также напрямую обмениваться юнитами через специальный интерфейс.

Авторы отмечают, что модификация находится на стадии ранней альфы, поэтому возможны технические проблемы и рассинхронизация при длительных сессиях. На данный момент поддерживается кооператив только для 2 человек, но в будущем планируется увеличить это число. Для стабильной работы требуется чистая версия игры 1.3.15.110062 без сторонних надстроек. Также пока не функционируют 100 процентов механик, например, в текущей сборке не работает кузнечное дело и семейные события героев.

Для установки создатели рекомендуют использовать специальный лаунчер, который автоматически настраивает сервер для битв. Сетевое подключение требует открытия портов 47770 и 47771, однако игроки могут использовать виртуальные локальные сети для упрощения процесса соединения. Разработчики активно собирают отзывы от сообщества для исправления ошибок и дальнейшего развития своего амбициозного проекта.