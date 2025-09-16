ЧАТ ИГРЫ
Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
Экшен, Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
9.1 5 499 оценок

Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышла бета-версия масштабного обновления 1.3.0

AceTheKing AceTheKing

Студия TaleWorlds выпустила бета-версию масштабного обновления 1.3.0 для Mount & Blade 2: Bannerlord. Обновление уже доступно в Steam и привносит в игру сотни изменений, включая ключевые нововведения:

  • Поддержка морского дополнения War Sails с новой механикой морских битв и кораблями;
  • Система альянсов и торговых соглашений для более глубокой дипломатии;
  • Переработанный ИИ противников и союзников;
  • Новое оружие, доспехи, анимации;
  • Улучшенная поддержка модов;
  • Новые видеоролики и саундтрек для усиления атмосферы;
  • Исправления баланса и квестов.

Обновление станет крупнейшим с момента релиза игры и выйдет осенью 2025 года вместе с DLC War Sails. Полный список изменений доступен по ссылке.

