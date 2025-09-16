Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышла бета-версия масштабного обновления 1.3.0

Студия TaleWorlds выпустила бета-версию масштабного обновления 1.3.0 для Mount & Blade 2: Bannerlord. Обновление уже доступно в Steam и привносит в игру сотни изменений, включая ключевые нововведения:
- Поддержка морского дополнения War Sails с новой механикой морских битв и кораблями;
- Система альянсов и торговых соглашений для более глубокой дипломатии;
- Переработанный ИИ противников и союзников;
- Новое оружие, доспехи, анимации;
- Улучшенная поддержка модов;
- Новые видеоролики и саундтрек для усиления атмосферы;
- Исправления баланса и квестов.
Обновление станет крупнейшим с момента релиза игры и выйдет осенью 2025 года вместе с DLC War Sails. Полный список изменений доступен по ссылке.