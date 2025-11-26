Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышло DLC War Sails и крупный патч 1.3.4

Только что состоялся выход War Sails — морского дополнения к Mount & Blade II: Bannerlord. Оно уже доступно на ПК и консолях (PlayStation 5, Xbox Series X|S). В честь запуска War Sails в течение первых двух недель будет доступна скидка 10% на всех платформах. Bannerlord также предлагает скидку 50%.

С War Sails впервые в серии появятся полноценные морские сражения. Вы сможете командовать собственными кораблями, вести флоты по морям и участвовать в крупномасштабных морских сражениях в рамках своей кампании. War Sails — это однопользовательское дополнение, которое напрямую подключается к базовой игре: новый регион и фракция, новые морские сражения.

War Sails добавляет новую фракцию, вдохновленную викингами: нордов, базирующихся в северном регионе. Вы будете путешествовать по изрезанным побережьям, тайговым лесам и замерзшим фьордам, посещая разбросанные поселения, которые выглядят почти как корабли, поднимающиеся из моря. Там вы сможете торговать, нанимать воинов, сотрудничать с кланами нордов или самим бросить вызов их власти.

Наряду с War Sails, вышел патч 1.3.4 для базовой версии игры. Вот основные нововведения:

Альянсы и торговые соглашения

Общие враги сближают королевства и побуждают их заключать альянсы, что позволяет им объединиться против врагов друг друга, а торговые соглашения стимулируют движение караванов между королевствами-партнерами.

Переработанная система оценки решений о войне, мире и дани

Каждый конфликт теперь оценивается с помощью усовершенствованной системы оценки хода войны, что приводит к более логичным заявлениям и результатам, а также сокращает количество коротких войн.

Скрытность и маскировка

Механика скрытности и маскировки теперь используется для побегов из тюрьмы, новых сцен в укрытиях и проникновения в враждебные города. Охранники реагируют на свет, звук и движение, пока вы крадетесь, отвлекаете внимание, тихо устраняете цели и прячете тела. Маскировка позволяет вам разведывать и действовать во враждебных городах, хотя подозрительные действия быстро вызовут тревогу.

Быстрый режим

Быстрый режим — это новый дополнительный модуль, который можно выбрать в лаунчере на ПК. Он ускоряет течение времени: годы становятся короче, персонажи стареют быстрее, а прогресс навыков и текучесть населения настроены соответствующим образом, что позволяет легче прожить несколько поколений династий и смену власти за один проход игры.

Дезертиры и патрульные отряды

Теперь война имеет дополнительные последствия. После сражений бежавшие выжившие могут перегруппироваться в более сильные бродячие банды, особенно в регионах, раздираемых войной. Города могут противостоять этому, строя стражные домики, которые производят патрульные отряды, защищающие деревни, сражающиеся с бандитами и помогающие в ближайших сражениях.

Случайные события

Эти короткие моменты принятия решений разбивают долгие путешествия на короткие и захватывающие истории, которые влияют на ваши черты, навыки, группу, предметы или золото.

Переговоры с врагом

Эта функция позволяет вам начинать переговоры с дворянами в вражеских поселениях с безопасного расстояния, не рискуя сразу вступить в полномасштабную битву.

Контроль над передвижением караванов

С помощью диалога вы можете изменить родной город каравана и дать ему указание избегать определенных королевств. Караваны также были скорректированы с целью максимизации объемов торговли, стоимости и прибыли.

Переработанный ИИ армии и отряда

Армии и отряды теперь более внимательно следят за своей силой, ранеными солдатами и продовольствием при выборе целей или принятии решения о том, продолжать ли наступление, отступать или распускать отряд, что сокращает количество вредных маршей и делает их действия более выверенными.

Переработанные проекты поселений

Переработали проекты поселений, чтобы сбалансировать влиятельные и ситуативные проекты, а также добавили новые опции, которые дают игроку более точный контроль над развитием и управлением своим феодом.

Вербовка знатных лиц в качестве сторонников

Теперь вы можете вербовать знатных лиц в качестве сторонников с помощью диалога. При достаточном уровне отношений и единовременной оплате они будут поддерживать ваш клан, ежедневно увеличивая ваше влияние и перенося лояльность в вашу пользу, но если отношения ухудшатся, они могут отозвать свою поддержку.

Новое оружие — пращи

Пращи предлагают быстрый вариант дальнобойного оружия с несколькими типами боеприпасов, давая вам и некоторым войскам новый способ оказывать давление на врагов на расстоянии.

Перехват войск после нокаута

Теперь вы можете напрямую управлять другими войсками после нокаута в сражениях и осадах. Меньше наблюдения, больше набегов!

Атаки из приседания и перезарядка

Вы можете стрелять и перезаряжать, находясь в приседании, с помощью коротких луков, легких арбалетов, метательных ножей и камней, что позволяет вам оставаться в укрытии или двигаться более естественно как во время скрытых миссий, так и в обычных сражениях.

Переработанная система удержания копья

Копейщики теперь будут чаще сражаться копьями, переключаясь на мечи, когда ближний бой делает это более предпочтительным выбором. Система удержания копья была переработана с более плавными анимациями и улучшенным прицеливанием. ИИ также более точно нацеливается на всадников при удержании копья, что делает правильно рассчитанные копьевые стены гораздо более эффективными для остановки кавалерии, пытающейся прорваться.

Улучшенный ИИ ближнего боя, дальнобойного оружия и кавалерии

ИИ ближнего боя, дальнобойного оружия и кавалерии получил улучшения в наведении и перемещении. Кавалерия атакует и отслеживает цели более точным образом, конные лучники двигаются с меньшим количеством зигзагов и лучше держатся в строю. Пехотные войска теперь лучше целятся и не уклоняются от врагов на лошадях. Дальнобойные войска более эффективно направляют снаряды по движущимся целям, лучше избегают дружественного огня и удерживают позиции, когда находятся в хорошей дальности.

Новые видео в главном меню, элементы доспехов, оружие, щиты, ножны и кобуры

Для каждой культуры были добавлены новые видео в главном меню, а также несколько новых элементов доспехов и комплектов снаряжения, в том числе предметы, которые поддерживают скрытный стиль игры. В частности, Стургия получила новые щиты и культурные бонусы, а недавно добавленные ножны и кобуры улучшают общий вид войск.

Переработанная атмосфера миссий

Доработали визуальные эффекты атмосферы, обновив освещение и улучшив текстуры неба. Города, замки и другие сцены теперь имеют более широкий спектр настраиваемых окружений, адаптированных к определенному времени суток, а также улучшенное глобальное освещение.

Новая музыка и звуки

Чтобы еще больше усилить эффект погружения, добавили новую музыку и окружающие звуки для поддержки стелс-миссий, а также расширили аудиосопровождение.

Импорт/экспорт читов героев

Если вы любите настраивать свои кампании, новые опции импорта и экспорта позволяют редактировать снаряжение, навыки, атрибуты, золото и внешний вид героев через файлы сохранений и возвращать эти изменения в игру.

Расширенные возможности модификации

Расширили поддержку модификаций, добавив широкий спектр новых опций. Добавили поддержку аудиособытий FMOD, сделали атмосферу и время кампании модифицируемыми и ввели новые способы влияния на ИИ и поведение миссий с помощью настроек агентов и оружия. Также добавили улучшенную поддержку пользовательских карт мира и новый редактор XML. Многие из этих улучшений были вдохновлены отзывами сообщества модификаторов.

Больше подробностей о патче можно найти здесь.