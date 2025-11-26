ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
Экшен, Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
9.1 5 670 оценок

Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышло DLC War Sails и крупный патч 1.3.4

Procy_on Procy_on

Только что состоялся выход War Sails — морского дополнения к Mount & Blade II: Bannerlord. Оно уже доступно на ПК и консолях (PlayStation 5, Xbox Series X|S). В честь запуска War Sails в течение первых двух недель будет доступна скидка 10% на всех платформах. Bannerlord также предлагает скидку 50%.

С War Sails впервые в серии появятся полноценные морские сражения. Вы сможете командовать собственными кораблями, вести флоты по морям и участвовать в крупномасштабных морских сражениях в рамках своей кампании. War Sails — это однопользовательское дополнение, которое напрямую подключается к базовой игре: новый регион и фракция, новые морские сражения.

War Sails добавляет новую фракцию, вдохновленную викингами: нордов, базирующихся в северном регионе. Вы будете путешествовать по изрезанным побережьям, тайговым лесам и замерзшим фьордам, посещая разбросанные поселения, которые выглядят почти как корабли, поднимающиеся из моря. Там вы сможете торговать, нанимать воинов, сотрудничать с кланами нордов или самим бросить вызов их власти.

Наряду с War Sails, вышел патч 1.3.4 для базовой версии игры. Вот основные нововведения:

  • Альянсы и торговые соглашения

Общие враги сближают королевства и побуждают их заключать альянсы, что позволяет им объединиться против врагов друг друга, а торговые соглашения стимулируют движение караванов между королевствами-партнерами.

  • Переработанная система оценки решений о войне, мире и дани

Каждый конфликт теперь оценивается с помощью усовершенствованной системы оценки хода войны, что приводит к более логичным заявлениям и результатам, а также сокращает количество коротких войн.

  • Скрытность и маскировка

Механика скрытности и маскировки теперь используется для побегов из тюрьмы, новых сцен в укрытиях и проникновения в враждебные города. Охранники реагируют на свет, звук и движение, пока вы крадетесь, отвлекаете внимание, тихо устраняете цели и прячете тела. Маскировка позволяет вам разведывать и действовать во враждебных городах, хотя подозрительные действия быстро вызовут тревогу.

  • Быстрый режим

Быстрый режим — это новый дополнительный модуль, который можно выбрать в лаунчере на ПК. Он ускоряет течение времени: годы становятся короче, персонажи стареют быстрее, а прогресс навыков и текучесть населения настроены соответствующим образом, что позволяет легче прожить несколько поколений династий и смену власти за один проход игры.

  • Дезертиры и патрульные отряды

Теперь война имеет дополнительные последствия. После сражений бежавшие выжившие могут перегруппироваться в более сильные бродячие банды, особенно в регионах, раздираемых войной. Города могут противостоять этому, строя стражные домики, которые производят патрульные отряды, защищающие деревни, сражающиеся с бандитами и помогающие в ближайших сражениях.

  • Случайные события

Эти короткие моменты принятия решений разбивают долгие путешествия на короткие и захватывающие истории, которые влияют на ваши черты, навыки, группу, предметы или золото.

  • Переговоры с врагом

Эта функция позволяет вам начинать переговоры с дворянами в вражеских поселениях с безопасного расстояния, не рискуя сразу вступить в полномасштабную битву.

  • Контроль над передвижением караванов

С помощью диалога вы можете изменить родной город каравана и дать ему указание избегать определенных королевств. Караваны также были скорректированы с целью максимизации объемов торговли, стоимости и прибыли.

  • Переработанный ИИ армии и отряда

Армии и отряды теперь более внимательно следят за своей силой, ранеными солдатами и продовольствием при выборе целей или принятии решения о том, продолжать ли наступление, отступать или распускать отряд, что сокращает количество вредных маршей и делает их действия более выверенными.

  • Переработанные проекты поселений

Переработали проекты поселений, чтобы сбалансировать влиятельные и ситуативные проекты, а также добавили новые опции, которые дают игроку более точный контроль над развитием и управлением своим феодом.

  • Вербовка знатных лиц в качестве сторонников

Теперь вы можете вербовать знатных лиц в качестве сторонников с помощью диалога. При достаточном уровне отношений и единовременной оплате они будут поддерживать ваш клан, ежедневно увеличивая ваше влияние и перенося лояльность в вашу пользу, но если отношения ухудшатся, они могут отозвать свою поддержку.

  • Новое оружие — пращи

Пращи предлагают быстрый вариант дальнобойного оружия с несколькими типами боеприпасов, давая вам и некоторым войскам новый способ оказывать давление на врагов на расстоянии.

  • Перехват войск после нокаута

Теперь вы можете напрямую управлять другими войсками после нокаута в сражениях и осадах. Меньше наблюдения, больше набегов!

  • Атаки из приседания и перезарядка

Вы можете стрелять и перезаряжать, находясь в приседании, с помощью коротких луков, легких арбалетов, метательных ножей и камней, что позволяет вам оставаться в укрытии или двигаться более естественно как во время скрытых миссий, так и в обычных сражениях.

  • Переработанная система удержания копья

Копейщики теперь будут чаще сражаться копьями, переключаясь на мечи, когда ближний бой делает это более предпочтительным выбором. Система удержания копья была переработана с более плавными анимациями и улучшенным прицеливанием. ИИ также более точно нацеливается на всадников при удержании копья, что делает правильно рассчитанные копьевые стены гораздо более эффективными для остановки кавалерии, пытающейся прорваться.

  • Улучшенный ИИ ближнего боя, дальнобойного оружия и кавалерии

ИИ ближнего боя, дальнобойного оружия и кавалерии получил улучшения в наведении и перемещении. Кавалерия атакует и отслеживает цели более точным образом, конные лучники двигаются с меньшим количеством зигзагов и лучше держатся в строю. Пехотные войска теперь лучше целятся и не уклоняются от врагов на лошадях. Дальнобойные войска более эффективно направляют снаряды по движущимся целям, лучше избегают дружественного огня и удерживают позиции, когда находятся в хорошей дальности.

  • Новые видео в главном меню, элементы доспехов, оружие, щиты, ножны и кобуры

Для каждой культуры были добавлены новые видео в главном меню, а также несколько новых элементов доспехов и комплектов снаряжения, в том числе предметы, которые поддерживают скрытный стиль игры. В частности, Стургия получила новые щиты и культурные бонусы, а недавно добавленные ножны и кобуры улучшают общий вид войск.

  • Переработанная атмосфера миссий

Доработали визуальные эффекты атмосферы, обновив освещение и улучшив текстуры неба. Города, замки и другие сцены теперь имеют более широкий спектр настраиваемых окружений, адаптированных к определенному времени суток, а также улучшенное глобальное освещение.

  • Новая музыка и звуки

Чтобы еще больше усилить эффект погружения, добавили новую музыку и окружающие звуки для поддержки стелс-миссий, а также расширили аудиосопровождение.

  • Импорт/экспорт читов героев

Если вы любите настраивать свои кампании, новые опции импорта и экспорта позволяют редактировать снаряжение, навыки, атрибуты, золото и внешний вид героев через файлы сохранений и возвращать эти изменения в игру.

  • Расширенные возможности модификации

Расширили поддержку модификаций, добавив широкий спектр новых опций. Добавили поддержку аудиособытий FMOD, сделали атмосферу и время кампании модифицируемыми и ввели новые способы влияния на ИИ и поведение миссий с помощью настроек агентов и оружия. Также добавили улучшенную поддержку пользовательских карт мира и новый редактор XML. Многие из этих улучшений были вдохновлены отзывами сообщества модификаторов.

Больше подробностей о патче можно найти здесь.

17
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы

Свистать всех наверх! 👍

6
vertehwost

Делали бы они реально Сами по франшизам игры, по Вахе по Средиземье и т д

5
Extor Menoger

зачем если можно на атсорс отдавать и получать процент как с огнем и мечем ?

3
vertehwost Extor Menoger

Я чисто свои пожелания высказал, мне дела корпоратов индефферертны, а игры сами

1
Sky_Renat_Wars

купил игру еще навыходе - но так неразу и несыграл

3
Alex1245

Все, песец работающим модам. В очередной раз.

2
ratte88

ДЛС крупное, думаю модеры проснутся в честь такого. А так, у это срани и так половина модов не работает. Я на пиратке с нексуса пока качал, крышей ехал. Каждый второй мод то не видится, то игру крашит, то внезано новую игру начинай. Сделать настолько проблемную поддержку модов для песочницы - явный признак разумизма. Я сейчас на арму3 или beamng (которая каждые 3 месяца обновления мутит) могу моды 5-летней давности поставить и бед не знать.

1
Alex1245 ratte88

Да, туркам в этом плане есть чему поучиться. Сюда по хорошему нужно что-то вроде ГЕККа или Creation kit. Хотя я знал людей, которые и до выхода всего этого своими оч. умелыми ручками справлялись, но с официальной поддержкой намного приятнее.