Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышло DLC War Sails и крупный патч 1.3.4

Только что состоялся выход War Sails — морского дополнения к Mount & Blade II: Bannerlord. Оно уже доступно на ПК и консолях (PlayStation 5, Xbox Series X|S). В честь запуска War Sails в течение первых двух недель будет доступна скидка 10% на всех платформах. Bannerlord также предлагает скидку 50%.
С War Sails впервые в серии появятся полноценные морские сражения. Вы сможете командовать собственными кораблями, вести флоты по морям и участвовать в крупномасштабных морских сражениях в рамках своей кампании. War Sails — это однопользовательское дополнение, которое напрямую подключается к базовой игре: новый регион и фракция, новые морские сражения.
War Sails добавляет новую фракцию, вдохновленную викингами: нордов, базирующихся в северном регионе. Вы будете путешествовать по изрезанным побережьям, тайговым лесам и замерзшим фьордам, посещая разбросанные поселения, которые выглядят почти как корабли, поднимающиеся из моря. Там вы сможете торговать, нанимать воинов, сотрудничать с кланами нордов или самим бросить вызов их власти.
Наряду с War Sails, вышел патч 1.3.4 для базовой версии игры. Вот основные нововведения:
- Альянсы и торговые соглашения
Общие враги сближают королевства и побуждают их заключать альянсы, что позволяет им объединиться против врагов друг друга, а торговые соглашения стимулируют движение караванов между королевствами-партнерами.
- Переработанная система оценки решений о войне, мире и дани
Каждый конфликт теперь оценивается с помощью усовершенствованной системы оценки хода войны, что приводит к более логичным заявлениям и результатам, а также сокращает количество коротких войн.
- Скрытность и маскировка
Механика скрытности и маскировки теперь используется для побегов из тюрьмы, новых сцен в укрытиях и проникновения в враждебные города. Охранники реагируют на свет, звук и движение, пока вы крадетесь, отвлекаете внимание, тихо устраняете цели и прячете тела. Маскировка позволяет вам разведывать и действовать во враждебных городах, хотя подозрительные действия быстро вызовут тревогу.
- Быстрый режим
Быстрый режим — это новый дополнительный модуль, который можно выбрать в лаунчере на ПК. Он ускоряет течение времени: годы становятся короче, персонажи стареют быстрее, а прогресс навыков и текучесть населения настроены соответствующим образом, что позволяет легче прожить несколько поколений династий и смену власти за один проход игры.
- Дезертиры и патрульные отряды
Теперь война имеет дополнительные последствия. После сражений бежавшие выжившие могут перегруппироваться в более сильные бродячие банды, особенно в регионах, раздираемых войной. Города могут противостоять этому, строя стражные домики, которые производят патрульные отряды, защищающие деревни, сражающиеся с бандитами и помогающие в ближайших сражениях.
- Случайные события
Эти короткие моменты принятия решений разбивают долгие путешествия на короткие и захватывающие истории, которые влияют на ваши черты, навыки, группу, предметы или золото.
- Переговоры с врагом
Эта функция позволяет вам начинать переговоры с дворянами в вражеских поселениях с безопасного расстояния, не рискуя сразу вступить в полномасштабную битву.
- Контроль над передвижением караванов
С помощью диалога вы можете изменить родной город каравана и дать ему указание избегать определенных королевств. Караваны также были скорректированы с целью максимизации объемов торговли, стоимости и прибыли.
- Переработанный ИИ армии и отряда
Армии и отряды теперь более внимательно следят за своей силой, ранеными солдатами и продовольствием при выборе целей или принятии решения о том, продолжать ли наступление, отступать или распускать отряд, что сокращает количество вредных маршей и делает их действия более выверенными.
- Переработанные проекты поселений
Переработали проекты поселений, чтобы сбалансировать влиятельные и ситуативные проекты, а также добавили новые опции, которые дают игроку более точный контроль над развитием и управлением своим феодом.
- Вербовка знатных лиц в качестве сторонников
Теперь вы можете вербовать знатных лиц в качестве сторонников с помощью диалога. При достаточном уровне отношений и единовременной оплате они будут поддерживать ваш клан, ежедневно увеличивая ваше влияние и перенося лояльность в вашу пользу, но если отношения ухудшатся, они могут отозвать свою поддержку.
- Новое оружие — пращи
Пращи предлагают быстрый вариант дальнобойного оружия с несколькими типами боеприпасов, давая вам и некоторым войскам новый способ оказывать давление на врагов на расстоянии.
- Перехват войск после нокаута
Теперь вы можете напрямую управлять другими войсками после нокаута в сражениях и осадах. Меньше наблюдения, больше набегов!
- Атаки из приседания и перезарядка
Вы можете стрелять и перезаряжать, находясь в приседании, с помощью коротких луков, легких арбалетов, метательных ножей и камней, что позволяет вам оставаться в укрытии или двигаться более естественно как во время скрытых миссий, так и в обычных сражениях.
- Переработанная система удержания копья
Копейщики теперь будут чаще сражаться копьями, переключаясь на мечи, когда ближний бой делает это более предпочтительным выбором. Система удержания копья была переработана с более плавными анимациями и улучшенным прицеливанием. ИИ также более точно нацеливается на всадников при удержании копья, что делает правильно рассчитанные копьевые стены гораздо более эффективными для остановки кавалерии, пытающейся прорваться.
- Улучшенный ИИ ближнего боя, дальнобойного оружия и кавалерии
ИИ ближнего боя, дальнобойного оружия и кавалерии получил улучшения в наведении и перемещении. Кавалерия атакует и отслеживает цели более точным образом, конные лучники двигаются с меньшим количеством зигзагов и лучше держатся в строю. Пехотные войска теперь лучше целятся и не уклоняются от врагов на лошадях. Дальнобойные войска более эффективно направляют снаряды по движущимся целям, лучше избегают дружественного огня и удерживают позиции, когда находятся в хорошей дальности.
- Новые видео в главном меню, элементы доспехов, оружие, щиты, ножны и кобуры
Для каждой культуры были добавлены новые видео в главном меню, а также несколько новых элементов доспехов и комплектов снаряжения, в том числе предметы, которые поддерживают скрытный стиль игры. В частности, Стургия получила новые щиты и культурные бонусы, а недавно добавленные ножны и кобуры улучшают общий вид войск.
- Переработанная атмосфера миссий
Доработали визуальные эффекты атмосферы, обновив освещение и улучшив текстуры неба. Города, замки и другие сцены теперь имеют более широкий спектр настраиваемых окружений, адаптированных к определенному времени суток, а также улучшенное глобальное освещение.
- Новая музыка и звуки
Чтобы еще больше усилить эффект погружения, добавили новую музыку и окружающие звуки для поддержки стелс-миссий, а также расширили аудиосопровождение.
- Импорт/экспорт читов героев
Если вы любите настраивать свои кампании, новые опции импорта и экспорта позволяют редактировать снаряжение, навыки, атрибуты, золото и внешний вид героев через файлы сохранений и возвращать эти изменения в игру.
- Расширенные возможности модификации
Расширили поддержку модификаций, добавив широкий спектр новых опций. Добавили поддержку аудиособытий FMOD, сделали атмосферу и время кампании модифицируемыми и ввели новые способы влияния на ИИ и поведение миссий с помощью настроек агентов и оружия. Также добавили улучшенную поддержку пользовательских карт мира и новый редактор XML. Многие из этих улучшений были вдохновлены отзывами сообщества модификаторов.
Больше подробностей о патче можно найти здесь.
Свистать всех наверх! 👍
Делали бы они реально Сами по франшизам игры, по Вахе по Средиземье и т д
зачем если можно на атсорс отдавать и получать процент как с огнем и мечем ?
Я чисто свои пожелания высказал, мне дела корпоратов индефферертны, а игры сами
купил игру еще навыходе - но так неразу и несыграл
Все, песец работающим модам. В очередной раз.
ДЛС крупное, думаю модеры проснутся в честь такого. А так, у это срани и так половина модов не работает. Я на пиратке с нексуса пока качал, крышей ехал. Каждый второй мод то не видится, то игру крашит, то внезано новую игру начинай. Сделать настолько проблемную поддержку модов для песочницы - явный признак разумизма. Я сейчас на арму3 или beamng (которая каждые 3 месяца обновления мутит) могу моды 5-летней давности поставить и бед не знать.
Да, туркам в этом плане есть чему поучиться. Сюда по хорошему нужно что-то вроде ГЕККа или Creation kit. Хотя я знал людей, которые и до выхода всего этого своими оч. умелыми ручками справлялись, но с официальной поддержкой намного приятнее.