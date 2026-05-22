Для Mount & Blade II Bannerlord вышло обновление с морскими набегами и измененной дипломатией

Студия TaleWorlds Entertainment выпустила свежее обновление для средневекового ролевого экшена Mount & Blade II Bannerlord. Патч под версией 1.4.5 для базовой игры и 1.2.5 для дополнения War Sails уже доступен на персональных компьютерах. Выход версии для консолей запланирован на начало июня 2026 года. Апдейт принес ряд нововведений, исправлений и балансных правок, затрагивающих практически все аспекты игрового процесса.

Важной особенностью обновления для владельцев дополнения War Sails стало появление морских набегов на прибрежные поселения. Теперь флотилии игроков и лордов под управлением искусственного интеллекта могут совершать рейды непосредственно с моря или рек. Для проведения десанта требуются мелкосидящие суда и как минимум 15 боеспособных воинов. На суше игроки смогут принять личное участие в штурме прибрежных деревень в рамках 16 новых сцен. Кроме того, прибрежные деревни теперь можно использовать как порты для торговли, пополнения припасов и найма новобранцев без необходимости высадки на берег.

Разработчики также скорректировали баланс морских путешествий и сражений. Получаемый обычными войсками опыт на воде вырос на 50%. Скорость передвижения по рекам была увеличена на 50%, а жалование солдат и потребление пищи во время морских походов снизились. В морских сражениях появилась функция передачи управления кораблем экипажу, что освобождает главного героя для личного участия в абордажных схватках. Условия победы в битвах на воде были изменены, теперь сражение завершается, когда все корабли 1 из сторон выходят из строя, то есть оказываются потоплены, сожжены или лишаются критического числа экипажа. Список доступного флота пополнился 2 новыми кораблями, это баттанийский Барлингер и северный боевой Кнарр.

В базовой игре и расширении обновилась система управления отрядом. Члены клана теперь могут занимать до 2 ролей одновременно. В игру добавлены 2 новые флотские должности, это 1-й помощник и навигатор, а также 3 новых типа странников северной культуры. Изменения претерпела система создания армий под управлением искусственного интеллекта. Порог влияния для сбора армии был увеличен в 2 раза, с 50 до 100 единиц, а минимальная численность теперь зависит от общей военной мощи королевства. Эти меры призваны сократить количество мелких армий на карте в пользу более крупных формирований. Также была переработана логика роспуска армий, если они слишком слабы для наступательных действий, что позволит лордам быстрее восстанавливать силы. Автоматический расчет осад теперь длится в 2 раза дольше, предоставляя союзникам больше времени для отправки подкреплений.

Дипломатическая система также получила изменения. Королевства, не имеющие общих границ, больше не будут объявлять друг другу войну, что снизит число формальных конфликтов. Механики союзов и торговых соглашений стали глубже учитывать текущую ситуацию в мире, включая браки между правящими кланами и культурную принадлежность поселений. Разрыв соглашений путем объявления войны теперь влечет за собой штрафы к чести и отношениям. В скрытных миссиях и убежищах разбойников была переработана система скрытности, а успешное незаметное проникновение теперь приносит дополнительный опыт и добычу. В обычных боях разработчики скорректировали баланс выживаемости воинов, сделав ранения более вероятными, чем смертельные исходы, а также убрали кавалерийский бонус при автоматическом расчете сражений.