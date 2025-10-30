Дополнение War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord выйдет 26 ноября - TaleWorlds показала первый геймплей

Студия TaleWorlds впервые показала геймплей дополнения War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord.
Главная особенность War Sails - морские сражения. Игроки смогут исследовать расширенную карту и принимать участие в морских битвах, управляя собственным флотом. При желании можно присоединиться к северным воинам или, наоборот, встать против них.
Релиз дополнения состоится 26 ноября 2025 года. Одновременно с War Sails разработчики выпустят крупное бесплатное обновление 1.3.
Наконец то, а то хочется вернуться в банерлорд, а опять проходить, ванильный банер (моды так же гонял) не хочется уже. (Хотя зная taleworlds, они завалят фиксами как всегда) А цену так и не показали.
The expansion will be available for $24.99 USD / €24.99.
От сражения в ролике нешуточные вайбы Аттилы.
Примерно так я себе представлял будущее Total War.
Кто ж знал, что в будущем серия настолько деграднет, что останется вообще без флота.
блин, без ценника(
ну хотя бы уже дата появилась, хотя если честно ждал уже как 2 недели назад)
Очень круто выглядит. Даже плавать можно, офигеть. Жаль, солдатики не умеют и сразу идут ко дну😅 Корабли шикарные. Очень жду. Думаю, микс из фианов и хускарлов будет просто невероятной и гибкой имбой на море. Главное, под таран не подставляться.