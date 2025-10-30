ЧАТ ИГРЫ
Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
Экшен, Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
9.1 5 650 оценок

Дополнение War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord выйдет 26 ноября - TaleWorlds показала первый геймплей

AceTheKing

Студия TaleWorlds впервые показала геймплей дополнения War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord.

Главная особенность War Sails - морские сражения. Игроки смогут исследовать расширенную карту и принимать участие в морских битвах, управляя собственным флотом. При желании можно присоединиться к северным воинам или, наоборот, встать против них.

Релиз дополнения состоится 26 ноября 2025 года. Одновременно с War Sails разработчики выпустят крупное бесплатное обновление 1.3.

ОгурчикЮрец

Наконец то, а то хочется вернуться в банерлорд, а опять проходить, ванильный банер (моды так же гонял) не хочется уже. (Хотя зная taleworlds, они завалят фиксами как всегда) А цену так и не показали.

МОНАМАХ

The expansion will be available for $24.99 USD / €24.99.

0ncnjqybr

От сражения в ролике нешуточные вайбы Аттилы.

Примерно так я себе представлял будущее Total War.

Кто ж знал, что в будущем серия настолько деграднет, что останется вообще без флота.

AGS37

блин, без ценника(
ну хотя бы уже дата появилась, хотя если честно ждал уже как 2 недели назад)

Twiceasniceasguys

Очень круто выглядит. Даже плавать можно, офигеть. Жаль, солдатики не умеют и сразу идут ко дну😅 Корабли шикарные. Очень жду. Думаю, микс из фианов и хускарлов будет просто невероятной и гибкой имбой на море. Главное, под таран не подставляться.