Дополнение War Sails для Mount & Blade 2 собирает неплохой онлайн, но неоднозначные отзывы

Mount & Blade 2: Bannerlord снова поднялась на пьедестал продаж Steam спустя годы после выхода. Bannerlord со вчерашнего дня стала второй по кассовым сборам игрой в Steam. Бессмертная Counter-Strike 2 по-прежнему удерживает первое место.

Пиковый онлайн составить чуть более 45 000 человек в Steam. Это результат, о котором многие игры AAA-класса могут только мечтать. Причиной такого наплыва игроков, конечно же, стал выход дополнения War Sails, которое добавляет новую фракцию, вдохновлённую викингами, корабли, морские сражения и множество других нововведений игрового процесса.

Что касается первых отзывов, средний рейтинг дополнения War Sails в Steam со вчерашнего дня ухудшился, опустившись до 60%. Игроки жалуются, среди прочего, на технические проблемы и плохое обучение. У базовой игры Bannerlord очень положительные отзывы (в среднем 88% на основе более 275 000 отзывов).