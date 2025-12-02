ЧАТ ИГРЫ
Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
Экшен, Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
9.1 5 682 оценки

Дополнение War Sails помогло Mount & Blade 2: Bannerlord прорваться в чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

alve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 25 ноября по 2 декабря 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На прошлой неделе лидерство среди новинок занял портативный компьютер Steam Deck, обойдя ARC Raiders, который удерживал первую позицию четыре недели подряд. Экстракшен-шутер опустился на второе место, а тройку замкнула Battlefield 6.

В пятёрку вошли Mount & Blade II: Bannerlord, недавно получившая крупное DLC и бесплатное крупное обновление, а также EA Sports FC 26. Cyberpunk 2077, продажи которого превысили 35 миллионов копий, расположился на шестой позиции.

Топ-10 закрывают Dispatch и Warhammer 40,000: Space Marine 2, вернувшаяся в рейтинг на фоне выхода апдейта и скидок на все издания. Неделя показала интерес игроков к портативному геймингу и возвращению старых хитов, доказывая, что популярность проверенных проектов остаётся высокой.

  1. Steam Deck
  2. ARC Raiders
  3. Battlefield 6
  4. Mount & Blade II: Bannerlord
  5. EA Sports FC 26
  6. Cyberpunk 2077
  7. Mount & Blade II: Bannerlord — War Sails
  8. Euro Truck Simulator 2
  9. Dispatch
  10. Warhammer 40,000: Space Marine 2
10
3
Комментарии:  3
ОгурчикЮрец

Посмотрел я это длс, а там не прямо так вау. Добавили кораблики из большого и все. Ну это очень слабо, за столько время.

Да они крутые, ну в игре все равно делать нечего.

1
sa1958

Ну и здорово.

BigusDickus

багованная гнилая цыплёнок. смотрю как кальрадист потеет и горит очком. не вижу смысла в этом за 25 еура