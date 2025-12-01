Игроки раскритиковали механику убежищ в новом дополнении War Sails для Mount & Blade II Bannerlord

Несмотря на теплый прием нововведений, геймеры обнаружили недостатки в переработке одной из старых активностей. Речь идет об убежищах бандитов, изменение которых вызвало волну недовольства в сообществе.

Ранее зачистка лагерей разбойников была простым и эффективным способом прокачки и заработка. Игрок выбирал отряд сопровождения, уничтожал противников и сражался с главарем, получая в награду опыт, ценную экипировку и золото. В новой версии процесс стал одновременно более автоматизированным и запутанным. Теперь пользователям доступна опция автоматического решения проблемы, которая занимает несколько игровых часов. Однако этот путь лишает игрока возможности захватить пленных и не дает бонусов к отношениям с местными знаменитостями, что раньше было важным подспорьем.

Альтернативой выступает новая стелс-механика. Игроку предлагается незаметно проникнуть в лагерь, устранить охрану и добраться до сигнального костра, чтобы вызвать подкрепление. Нюанс заключается в том, что просто прокрасться мимо врагов недостаточно, так как для активации сигнала стражников необходимо именно убить. Это нововведение не понравилось тем, кто не оценил внедрение скрытного прохождения в масштабную стратегию.

Главной проблемой, по мнению фанатов, стало ослабление награды. Разработчики урезали выпадающий лут, и теперь в убежищах практически невозможно найти качественную экипировку, а общая стоимость добычи значительно снизилась. Совокупность принудительного стелса и ухудшенных наград привела к фрустрации многих геймеров. Один из пользователей Steam емко охарактеризовал ситуацию, отметив, что сейчас это буквально бессмысленно и является пустой тратой времени. Неудивительно, что модификация Classic Hideout Battle, возвращающая старую систему боя, стала одним из самых популярных проектов на сайте Nexus Mods.

Чтобы компенсировать потери в экономике, ветераны игры советуют обратить внимание на морской контент. Завершение обучающей миссии, которая начинается с задания Спросить в Остикане, позволяет получить бесплатный корабль, стартовый капитал и экипировку. Атаки на пиратские суда приносят опыт и ценные трофеи, а улучшенная в новом патче торговля позволяет эффективно инвестировать заработанные средства, особенно если игрок пока не примкнул ни к одному из королевств.