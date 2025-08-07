Крупный скандал в сообществе Mount & Blade - создателей китайского мода Yigu SanGuo обвинили в мошенничестве

Амбициозная модификация для Mount & Blade II: Bannerlord под названием Yi Gu San Guo (衣谷三国), посвященная эпохе Троецарствия в Китае, оказалась в центре крупного скандала. После 4 лет разработки и сбора около 500 000 юаней (примерно 68 000 долларов) через краудфандинг, выпущенный 1 января 2025 года проект вызвал массовое недовольство игроков из-за своего технического состояния и несоответствия ожиданиям.

Сразу после релиза игроки столкнулись с многочисленными проблемами. Модификация страдала от плохой оптимизации, вылетов, зависаний и большого количества багов, которые делали игровой процесс практически невозможным. Особое возмущение вызвали модели персонажей, которые, по мнению сообщества, оказались крайне низкого качества и не соответствовали ранее показанным концепт-артам.

Ситуация усугубилась, когда игроки начали расследовать деятельность главного разработчика, известного под псевдонимом Aeworl-ri. Его обвинили в фальсификации своего резюме. Ранее Aeworl-ri утверждал, что принимал участие в создании таких игр, как Ghost of Tsushima и Total War: Three Kingdoms, однако пользователи обнаружили свидетельства, ставящие эти заявления под сомнение. Кроме того, всплыли и более ранние обвинения в адрес разработчика в использовании чужих ассетов без разрешения, датированные 2021 и 2022 годами.

Скандал привел к расколу в китайском сообществе Mount & Blade. Игроки, поддержавшие проект финансово, потребовали от создателей отчета о расходовании средств и возврата денег. Платформа 骑砍中文站 (Китайский сайт Mount & Blade), которая занималась продвижением мода, заявила, что не имела финансовой выгоды от проекта, но признала недостаточный контроль над его разработкой.