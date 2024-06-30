Mount and Blade 2: Bannerlord получила крупный патч 1.2.10

Сегодня студия TaleWorlds выпустила крупный патч 1.2.10 для игры Mount and Blade 2: Bannerlord. Патч направлен на исправление критических багов, вылетов из игры и неприятных ошибок в игре. На данный момент обновление доступно только на PC, консольные версии получат его позднее.
Основные изменения:
- Исправлен вылет при смене привязки клавиши в настройках;
- Исправлен вылет при быстром переключении между персонажами в энциклопедии;
- Исправлен вылет при загрузке сохранения, где есть предмет из удаленного крафтового шаблона;
- Исправлен вылет при наведении курсора на выделенный текст;
- Исправлен вылет при попытке королевства принять решение, связанное с уничтоженным королевством;
- Исправлен вылет при попытке игрока помочь осажденному поселению во время мирового фракционного голосования;
- Исправлена критическая ошибка при обновлении текстов и табличек на карте;
- Исправлена критическая ошибка при выходе из города с открытым меню управления.
- Исправлена критическая ошибка при попытке выполнить команду «Продать все» на экипированном предмете.
- Исправлена ошибка, которая мешала создавать легендарные предметы по некоторым рецептам крафта;
- Исправлена ошибка, которая приводила к смену лидера кланов в старых сохранениях;
- Исправлен респавн браты и сестры по достижении 18 лет, даже если их не спасли.
- Обороняющаяся армия во время осад больше не будет неожиданно расходиться;
- Теперь можно вступить в армию пообщавшись с ее лидером в поселении;
- Переданные войска и пленные больше не будут оставаться в отряде игрока;
- Отряды больше не будут бросать свою армию, если ее лидер находится в осажденном поселении.
- Армии больше не будут продолжать осаду, если есть более серьезная угроза.
Полный список изменений можно посмотреть здесь.
Очередной хот-фикс без каких-то изменений и доработок, никакого нового контента. Но зато все моды в очередной раз потребуют обновления. Собственно не удивительно, что все крупные моды на игру находятся в криостазе и до сих пор не увидели свет.
давайте уже патч 1.3
Ну не знаю. Играть в неё теперь можно? Баги исправили до вели до ума игру?
Играл в неё багов вообще не помню, но геймплей...
Это буквально рескин на первую часть. ИИ здесь редкостное дермище, в соло с ботами играть абсолютно невозможно. ИИ каждый раз делает абсолютно дегенеративные вещи. Если ты вступишь в какой-нибудь альянск и захочешь захватить кого-то - земля тебе пухом. ИИ (речь о союзниках) тебе будут каждый раз вставлять палки в колёса и лично у меня горело с их тупости.
Сами бои абсолютно примитивные. Первые разы да, красота и динамика, когда сотни лошадей пробивают сотни людей на поле боя, дикие кайфы, когды ты ведёшь конницу на пролом, но после 20 битвы ты будешь знать КАЖДЫЙ шаг ИИ. Что будет сейчас и что потом. Интереса играть и вести крупные бои просто ноль. Если по началу ты радовался возможности провести бой 200 vs 300, то потом молишься этого избежать.
Через геополитику играть невозможно. ИИ постоянно объявляет всем подряд войну, даже если это абсолютно невыгодно. ИИ постоянно завершает войны в неподходящее время, боже, сколько раз я вёл осаду замков по 10-15 дней, а этот кусок дерьма объявлял перемирие и все мои труды шли на нет.
Крафт оружия - дерьмо. Качать нужно несколько часов реального времени, причём часов 6-10, чтобы получить отличное оружие. Покупать куда проще.
Вообще никакого НОРМАЛЬНОГО менеджмента своим альянсом и замками.
Не спорю, может моды всё меняют, но ванила - дрянь. Баннерлорд лучше с модами накатить. Это игра абсолютно ничего нового не приносит. Только если баннерлорду и сейчас можно многие недостатки простить, то этому псевдо-ремейку - нет.
Не понимаю, почему хомяки так игру восхвалили. Может и правда моды меняют игру и доводят её до ума, либо они никогда в оригинал не играли.
Речь о Warband'e наверное?
Радует такая долгая поддержка со стороны игродела. Обычно про такие массивные проекты забывают год два.
Ну у турков так-то нет других проектоа, для них мб их главный стержень // Игорь Пулев
И ценник нынче у этого стержня конский