Mount and Blade 2: Bannerlord получила крупный патч 1.2.10

Продолжение популярной серии Mount and Blade, которая предлагает игроку почувствовать себя настоящим воином в жестоком средневековом мире. В игру добавили огромное количество новых элементов: возможность крафтить оружие, настольные игры в тавернах, продвинутый искусственный интеллект и расширенные возможности по объединению в кланы. Также была переработана система осады замков - появилась возможность использовать кипящее масло и камни для защиты.