Mount and Blade 2 в скором времени отправится в феодальную Японию - представлен релизный трейлер мода Shokuho

Mount and Blade 2: Bannerlord в скором времени отправится в феодальную Японию — команда Shokuho Studio объявила о релизном окне масштабного мода Shokuho.

Авторы опубликовали трейлер, в котором продемонстрировали детали амбициозной модификации. Shokuho перенесёт игроков в эпоху Сэнгоку Дзидай — знаменитый период Воюющих царств, где Япония была охвачена междоусобицами, интригами и битвами за власть.

В моде пользователи смогут выбрать свой путь: сражаться на поле боя, плести политические интриги или выстраивать своё влияние через торговлю и дипломатические ходы. «В ваших руках — возможность оставить след в истории. Будете ли вы использовать меч или кисть — решать вам», — гласит описание проекта.

Релиз Shokuho запланирован на июнь 2025 года. Модификация обещает стать одним из самых масштабных и атмосферных пользовательских проектов для Bannerlord.