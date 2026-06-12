Mount & Blade 2: Bannerlord и War Sails получили обновления 1.4.6 и 1.2.6

Студия TaleWorlds Entertainment выпустила два обновления для Mount & Blade 2: Bannerlord. Базовая версия игры обновилась до версии 1.4.6, а для дополнения War Sails стал доступен патч 1.2.6. Новый контент в игру не добавляется - разработчики сосредоточились на исправлении ошибок (включая критические) и устранении одного эксплойта в мультиплеере.
Изменения, внесённые патчем 1.2.6 для War Sails, выглядят следующим образом:
- Корабли с малой осадкой исключены из симуляции морских рейдов.
- Решена проблема с зависанием, вызванная чрезмерным потреблением памяти при открытии окон отряда и порта.
- Устранена проблема, при которой во время помощи атакованной деревне появлялся вариант выхода из локации.
- Поправлено отображение иконок судов в таблице лидеров.
- Исправлен вылет игры на рабочий стол при начале рейда на прибрежное поселение.
Что касается обновления 1.4.6 для основной игры, то здесь изменения следующие:
- Исправлен баг, из-за которого после взаимодействия с армией диалог возобновлялся автоматически.
- Исправлена ошибка, приводившая к вылету при запуске обучающего боя.
- Понижены завышенные уровни навыков у отрядов Радагоса, участвовавших в набегах.
- Устранён вылет из игры в ситуации, когда два войска осаждали поселение, защищаемое игроком.
- Закрыта уязвимость в работе мультиплеерных серверов. Теперь в названиях карт разрешены только цифры, буквы и символ подчёркивания.
Интересно, что надо было вписать в название мп сервера?