Mount & Blade 2: Bannerlord и War Sails получили обновления 1.4.6 и 1.2.6

Студия TaleWorlds Entertainment выпустила два обновления для Mount & Blade 2: Bannerlord. Базовая версия игры обновилась до версии 1.4.6, а для дополнения War Sails стал доступен патч 1.2.6. Новый контент в игру не добавляется - разработчики сосредоточились на исправлении ошибок (включая критические) и устранении одного эксплойта в мультиплеере.

Изменения, внесённые патчем 1.2.6 для War Sails, выглядят следующим образом:

Корабли с малой осадкой исключены из симуляции морских рейдов.

Решена проблема с зависанием, вызванная чрезмерным потреблением памяти при открытии окон отряда и порта.

Устранена проблема, при которой во время помощи атакованной деревне появлялся вариант выхода из локации.

Поправлено отображение иконок судов в таблице лидеров.

Исправлен вылет игры на рабочий стол при начале рейда на прибрежное поселение.

Что касается обновления 1.4.6 для основной игры, то здесь изменения следующие: