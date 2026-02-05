Mount & Blade 2: Bannerlord получила обновление 1.3.14, а дополнение War Sails - 1.1.2

Студия TaleWorlds, вернувшись после праздничного перерыва, представила первые в текущем году обновления для игры Mount & Blade 2: Bannerlord.

PC-игрокам стали доступны два обновления: 1.3.14 для основной игры и 1.1.2 для дополнения War Sails. Разработчики отметили, что выпуск аналогичных обновлений для консольных версий проекта произойдет немного позже, так как процесс сертификации и подготовки релизов для этих платформ требует дополнительного времени.

В обновлении 1.1.2 для дополнения War Sails основное внимание уделено исправлению ошибок и добавлению нового контента. В частности, появились дополнительные реплики для персонажа Гуннара, которые связаны с путешествиями по глобальной карте и морской линией сюжета. Среди прочих правок - устранение несоответствий субтитров, корректировка начисления очков в новой кампании, а также исправление ряда критических ошибок. Последние касались проблем с характеристиками персонажей в морских сражениях, обсчета физики, битвы с одним из боссов и логики осад после снятия блокады.

Обновление 1.3.14 для основной игры Mount & Blade 2: Bannerlord также сосредоточено на исправлениях. В нем переработана система расчета альянсов, теперь герой игрока не может одновременно числиться правителем нескольких королевств. Устранены раздражающие звуковые повторы и множество критических ошибок. Эти ошибки были связаны с построением войск, многопоточным рендерингом, выходом в меню во время диалога, а также с логикой попадания в плен, гибели групп и присоединения к королевствам.