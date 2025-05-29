Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails про викингов перенесли

Первое дополнение для популярной средневековой песочницы еще не готово.
Разработчики Mount & Blade 2: Bannerlord решили перенести первое дополнение для игры — War Sails. Планировалось, что DLC выйдет 17 июня, но TaleWorlds не уверена в техническом состоянии песочницы.
Разработчики признались в проблемах War Sails. Дополнение необходимо доделать, чтобы соответствовать стандартам качества. Теперь War Sails выйдет осенью 2025 года.
Мы долго думали перед тем, как принять такое решение. Нам нужно дополнительное время, чтобы довести War Sails до ума.
- TaleWorlds
Первое дополнение для Mount & Blade 2: Bannerlord анонсировали в марте. Геймеры получат возможность сражаться на воде, а само DLC вдохновлено викингами.
даже не жду. баня 2 получилась убогая, гораздо хуже, чем первые части. прошел 2 раза, второй на максимальной, разницы никакой, чуть больше времени на гринд. вот и все
– Валер, я знаю, что такое предсезонка, но, б****, пятка болит у пи*****а (речь идет о разработчике из Турции, который долго страдал от повреждения пятки после долго лежания на диване и поедания лукума. – прим. PG)! Как это возможно?!
– Согласен полностью!
Видать продолжают получать дотации от правительства Турции, а ничего что мы уже несколько лет ждём всего что наобещали для сиквела ? А по итогу урезанная версия варбанда, но с графикой получше .
Лучше и правда пусть доведут до ума, чем выпускать полусырой продукт. Сейчас и так есть что поиграть