Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails про викингов перенесли

Первое дополнение для популярной средневековой песочницы еще не готово.

Разработчики Mount & Blade 2: Bannerlord решили перенести первое дополнение для игры — War Sails. Планировалось, что DLC выйдет 17 июня, но TaleWorlds не уверена в техническом состоянии песочницы.

Разработчики признались в проблемах War Sails. Дополнение необходимо доделать, чтобы соответствовать стандартам качества. Теперь War Sails выйдет осенью 2025 года.

Мы долго думали перед тем, как принять такое решение. Нам нужно дополнительное время, чтобы довести War Sails до ума.



- TaleWorlds

Первое дополнение для Mount & Blade 2: Bannerlord анонсировали в марте. Геймеры получат возможность сражаться на воде, а само DLC вдохновлено викингами.