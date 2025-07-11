Mount & Blade II: Bannerlord готовится к выходу в море: появились новые подробности дополнения War Sails

Студия TaleWorlds Entertainment раскрыла новые детали ожидаемого морского обновления War Sails для Mount & Blade II: Bannerlord. Разработчики ответили на вопросы игроков, пролив свет на ключевые особенности грядущего расширения.

Главное изменение — появление отдельной карты мира, созданной специально для War Sails. Это значит, что базовая кампания и морская будут существовать параллельно. Новая карта будет учитывать особенности морского геймплея и включит фракцию Нордов, уже упомянутую в предыдущем блоге.

Мосты на реках не станут препятствием для кораблей, что упрощает передвижение. Новое королевство Нордов получит под контроль четыре города и десять замков, хотя точное число крепостей может измениться в процессе балансировки.

Экономика северных территорий будет сильно отличаться. Из-за сурового климата Норды полагаются не на зерно, а на рыбу. Некоторые деревни также будут производить китовый жир и моржовую кость — ресурсы, которые откроют новые торговые маршруты и возможности, особенно в сочетании с морскими переходами.

Интересно решена система логистики в морских походах. Каждая армейская группа обязана иметь и содержать собственные корабли. Однако армия всё же может выйти в море, если хотя бы часть отрядов обладает флотом. При этом скорость перемещения будет зависеть от соотношения кораблей и количества войск. Войска без судов будут пытаться соединиться с армией по суше или добраться до точки посадки. В пути они смогут заботиться о собственных нуждах — искать еду или избегать опасностей.

Система создания армии теперь включает информацию о наличии кораблей у призываемых групп, что поможет игрокам принимать взвешенные решения и эффективнее управлять силами в морских сражениях.