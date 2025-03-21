Mount & Blade II: Bannerlord получит крупное дополнение с викингами и морскими сражениями

Taleworlds анонсировала крупное расширение для Mount & Blade II: Bannerlord. Оно называется War Sails и появится на PC, PlayStation 5 и Xbox X/S 17 июня 2025 года. По этому случаю был выпущен трейлер, записанный на движке, в котором показаны некоторые морские сражения.
В War Sails, впервые привнесшей морскую войну в Bannerlord, игроки смогут командовать мощными кораблями, участвовать в захватывающих морских сражениях и овладевать морскими завоеваниями.
Анонс обещает новые механики, новые регионы для исследования и множество дополнений, связанных с новыми сражениями.
Также в игре появится новая фракция "Люди Севера", вдохновленная викингами. "Проложите свой курс к Северному королевству, родине бесстрашных норвежцев: легендарных мореплавателей и мастеров ближнего боя".
Благодаря реалистичной физике ветра и воды, морские бои позволяют брать врагов на абордаж с разных точек, таранить их или атаковать издалека.
Капитаны могут использовать возможности, высаживаясь на уже захваченные корабли, подготовиться к предстоящей атаке, создав плавучую крепость, или рискнуть столкнуться сразу с несколькими врагами, что даст преимущество союзникам. Они могут таранить вражеский корабль, чтобы потопить его или, по крайней мере, выбросить людей за борт, сломав весла и нарушив плавучесть.
Игроки смогут выбрать один из 18 типов кораблей, смоделированных на основе исторических судов, каждый из которых обладает уникальной маневренностью, обеспечиваемой реалистичной физикой ветра и волн. Корабли можно настраивать с помощью осадных машин, грузовых трюмов, парусов, шпор и многого другого.
о, нет, потом тысяча одна патч, для оптимизаций и исправлений, мои моды....
Я вот тоже сегодня только решил про средневековую Европу поставить всё нужное. Меня уже холодный пот прошибает)
Хотя морских сражений явно не хватало.
Касаемо модов: лично у меня самый ценный - на расчленёнку, которую, почему-то, не воткнут как обычную функцию в оригинал
Как по мне самый ценный это rbm без него играть смысла вообще нет
там этих ценных модов, вагон и тележка
можно через новус лаунчер настроить, работает не всегда корректно, но удобно, ну и откатывать игру на стабильные версии, по другому никак с модами
Если будет время, сможешь перечислить самые "маст-хэв" моды для Бани?
Выглядит недурно)
ну тут даже я, не игравший в серию, заинтересовался
Беги, оно тебя сожрёт.