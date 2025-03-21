Mount & Blade II: Bannerlord получит крупное дополнение с викингами и морскими сражениями

Taleworlds анонсировала крупное расширение для Mount & Blade II: Bannerlord. Оно называется War Sails и появится на PC, PlayStation 5 и Xbox X/S 17 июня 2025 года. По этому случаю был выпущен трейлер, записанный на движке, в котором показаны некоторые морские сражения.

В War Sails, впервые привнесшей морскую войну в Bannerlord, игроки смогут командовать мощными кораблями, участвовать в захватывающих морских сражениях и овладевать морскими завоеваниями.

Анонс обещает новые механики, новые регионы для исследования и множество дополнений, связанных с новыми сражениями.

Также в игре появится новая фракция "Люди Севера", вдохновленная викингами. "Проложите свой курс к Северному королевству, родине бесстрашных норвежцев: легендарных мореплавателей и мастеров ближнего боя".

Благодаря реалистичной физике ветра и воды, морские бои позволяют брать врагов на абордаж с разных точек, таранить их или атаковать издалека.

Капитаны могут использовать возможности, высаживаясь на уже захваченные корабли, подготовиться к предстоящей атаке, создав плавучую крепость, или рискнуть столкнуться сразу с несколькими врагами, что даст преимущество союзникам. Они могут таранить вражеский корабль, чтобы потопить его или, по крайней мере, выбросить людей за борт, сломав весла и нарушив плавучесть.

Игроки смогут выбрать один из 18 типов кораблей, смоделированных на основе исторических судов, каждый из которых обладает уникальной маневренностью, обеспечиваемой реалистичной физикой ветра и волн. Корабли можно настраивать с помощью осадных машин, грузовых трюмов, парусов, шпор и многого другого.