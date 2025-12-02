Обновления Mount & Blade 2: Bannerlord 1.3.9 и War Sails 1.0.5 содержат новые исправления и улучшения

Вышли обновления для Mount & Blade 2: Bannerlord и дополнения War Sails, вносящие целевые исправления и постепенные улучшения в сухопутный и морской игровой процесс. Версия War Sails 1.0.5 сосредоточена на улучшении морской сюжетной линии, исправлении проблем, влияющих на поведение войск, алгоритмы ИИ и выполнение заданий. Версия Bannerlord 1.3.9 улучшает стабильность игры, позволяя отправлять аварийные дампы в лаунчер и исправляя несколько постоянных игровых и сюжетных ошибок.

В совокупности эти обновления направлены на повышение общей производительности в масштабных сражениях и сюжетных последовательностях, особенно в морской кампании. Команда разработчиков отмечает, что исправления для консолей будут выпущены позднее в связи с более длительными требованиями к сертификации.

Обновление War Sails 1.0.5

Изменения

Обновлены подсказки «Посетить и поговорить» во время задания «Поговорить с Гуннаром и сестрой», чтобы игроки могли прогуляться по порту и найти Гуннара.

Исправления

Исправлено поведение ИИ во время фазы побега в финальном задании сюжетной линии.

Исправлена ​​потеря опыта войск при входе и выходе из морской сюжетной линии.

Решена проблема, из-за которой войска не могли оставить весла для захвата крюков.

Исправлено появление обломков корабля во время фазы «Корабельный боевой порядок».

Сбои

Исправлен сбой в сухопутных и морских сражениях, связанный с моделированием физики.

Обновление Bannerlord 1.3.9

Изменения

Добавлена ​​возможность отправлять дампы аварийных сообщений о сбоях, связанных с лаунчером, для улучшения устранения неполадок.

Исправления

Исправлено исчезновение членов семьи в конце сюжетной линии, что приводило к последующим сбоям.

Исправлена ​​проблема с некорректной работой действия «Передача войск».

Сбои