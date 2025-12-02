ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
Экшен, Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
9.1 5 682 оценки

Обновления Mount & Blade 2: Bannerlord 1.3.9 и War Sails 1.0.5 содержат новые исправления и улучшения

monk70 monk70

Вышли обновления для Mount & Blade 2: Bannerlord и дополнения War Sails, вносящие целевые исправления и постепенные улучшения в сухопутный и морской игровой процесс. Версия War Sails 1.0.5 сосредоточена на улучшении морской сюжетной линии, исправлении проблем, влияющих на поведение войск, алгоритмы ИИ и выполнение заданий. Версия Bannerlord 1.3.9 улучшает стабильность игры, позволяя отправлять аварийные дампы в лаунчер и исправляя несколько постоянных игровых и сюжетных ошибок.

В совокупности эти обновления направлены на повышение общей производительности в масштабных сражениях и сюжетных последовательностях, особенно в морской кампании. Команда разработчиков отмечает, что исправления для консолей будут выпущены позднее в связи с более длительными требованиями к сертификации.

Обновление War Sails 1.0.5

Изменения

  • Обновлены подсказки «Посетить и поговорить» во время задания «Поговорить с Гуннаром и сестрой», чтобы игроки могли прогуляться по порту и найти Гуннара.

Исправления

  • Исправлено поведение ИИ во время фазы побега в финальном задании сюжетной линии.
  • Исправлена ​​потеря опыта войск при входе и выходе из морской сюжетной линии.
  • Решена проблема, из-за которой войска не могли оставить весла для захвата крюков.
  • Исправлено появление обломков корабля во время фазы «Корабельный боевой порядок».

Сбои

  • Исправлен сбой в сухопутных и морских сражениях, связанный с моделированием физики.

Обновление Bannerlord 1.3.9

Изменения

  • Добавлена ​​возможность отправлять дампы аварийных сообщений о сбоях, связанных с лаунчером, для улучшения устранения неполадок.

Исправления

  • Исправлено исчезновение членов семьи в конце сюжетной линии, что приводило к последующим сбоям.
  • Исправлена ​​проблема с некорректной работой действия «Передача войск».

Сбои

  • Исправлен сбой, возникающий, когда лидер Осады выходит
13
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Footmob
Исправлено поведение ИИ во время фазы побега в финальном задании сюжетной линии.

А что там не так-то было? Два раза проходил, вроде все норм оба раза прошло.

1