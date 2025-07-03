Огромная карта Mount & Blade 2: Bannerlord была увеличена и сильно изменена для нового DLC

TaleWorlds опубликовала новый дневник разработчиков, в которой раскрыла детали о War Sails – первом дополнении к Mount & Blade II: Bannerlord. Создатели подчеркивают, что Кальрадия должна была быть значительно переработана, чтобы ввести новую механику навигации и морских сражений.

Изменения затронули не только открытые воды, но и континент — реки были расширены, чтобы в них могли помещаться парyсники, а несколько городов были перенесены ближе к побережью, интегрируя их с развивающейся системой морской торговли.

Кроме того, границы карты были расширены. На севере находится Нордвиг. Эти земли полны скалистых гор и густых лесов. На западе от Нордвига располагается загадочный остров Бейнланд – земля костей, а на востоке простирается территория реки Юмне с древними могилами забытых народов.

Прибрежные города будут более подвержены нападениям, а военные части получат возможность перемещения и боя на море. Армии, покидающие порт, трансформируются в флоты, сохраняя большую часть наземных функций, хотя, как подчеркивают разработчики, с определенными ограничениями.

Важную роль в морских осадах будут играть фракции, располагающие кораблями. Их сила будет использоваться главным образом для морских блокад, которые отсекают доступ к снабжению и путь к отступлению. Однако поддержание блокады связано с риском — вражеские флоты могут выступить на помощь, и игроку придется решить, вступать в морской бой или отступить. Также появится возможность поддержки осажденного города с морской стороны, пробивая блокаду или атакуя флот противника.

В перерывах между морскими сражениями будет порт, где можно покупать, ремонтировать и улучшать корабли, а также передавать их своему клану.

Если говорить о самой механике судоходства, различные типы судов будут отличаться скоростью и маневренностью, а на их скорость повлияют, среди прочего, экипаж, груз и погодные условия. Повреждения кораблей, в свою очередь, будут зависеть от сил природы, размера судна и его адаптации к судоходству.

Во время бурь будет необходимо проявлять осторожность, хотя возможно перемещение по краям шторма, чтобы набрать скорость, не получив повреждений. Если ситуация достигнет критической точки, и флот будет уничтожен, выжившие единицы будут вынуждены бежать на плотах к ближайшему берегу, что повлечет за собой риск потерь и ослабления войск. Аналогичная ситуация касается побега из плена на море – игрок будет дрейфовать в одиночку, пытаясь добраться до суши.