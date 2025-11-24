Опубликованы системные требования расширения War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord

TaleWorlds раскрыла официальные системные требования будущего контент-дополнения War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord. Судя по списку, модуль ориентирован на довольно широкий спектр железа — от встроенной графики до современных видеокарт среднего класса.
Минимальная конфигурация включает процессор уровня Intel Core i3-9100T или Ryzen 3 2200G, 6 ГБ ОЗУ и видеокарту не ниже Intel UHD Graphics 770, GeForce GTX 960 или Radeon RX 570. Потребуется также 35 ГБ свободного места и поддержка Shader Model 6.0, причём игра запускается даже на Windows 7 (64-bit).
Для комфортной игры студия рекомендует Core i5-13600K или Ryzen 5 7600X, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT с 8 ГБ VRAM. На рекомендуемой конфигурации War Sails требует Windows 10 и те же 35 ГБ на диске.
Минимальные
- Процессор: Intel Core i3-9100T / AMD Ryzen 3 2200G
- Оперативная память: 6 ГБ
- Видеокарта: Intel UHD Graphics 770 / NVIDIA GeForce GTX 960 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 570 (4 ГБ)
- Выделенная видеопамять: 2 ГБ (указано: AMD — 4 ГБ)
- Операционная система: Windows 7 (только 64-разрядная)
- Версия шейдерной модели: 6.0
- Свободное место на диске: 35 ГБ
Рекомендуемые
- Процессор: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 ГБ) / AMD Radeon RX 6600 XT (8 ГБ)
- Выделенная видеопамять: 8192 МБ (≈ 8 ГБ)
- Операционная система: Windows 10 (только 64-разрядная)
- Версия шейдерной модели: 6.0
- Свободное место на диске: 35 ГБ
Пара дней осталась, жду не дождусь в набег во славу Одина. Надеюсь только, что она сразу играбельной выйдет, а не потребует пару лет патчевания.
Я серьёзно, каким образом можно завлечь себя играть в эту игру? Есть очень интересные моды (которые ещё и ставятся проблемно)?
Я играл дважды и всё всегда скатывалось в обычный фарм опыта и отряда, получения конных отрядов и долбёжки сначала бандитов, потом небольших и после больших войск одной страны. Что дальше делать - неизвестно. Дипломатия и королевства сделаны криво, да и захватывать всё подряд становится скучно ибо всё однотипно. Торговолей заниматься? Хохма та ещё.
Мы дожили до дней, когда уже ДЛС повышают системные требования.
И в чём смысл повышать требования для старой игры не понимаю.