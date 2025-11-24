Опубликованы системные требования расширения War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord

TaleWorlds раскрыла официальные системные требования будущего контент-дополнения War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord. Судя по списку, модуль ориентирован на довольно широкий спектр железа — от встроенной графики до современных видеокарт среднего класса.

Минимальная конфигурация включает процессор уровня Intel Core i3-9100T или Ryzen 3 2200G, 6 ГБ ОЗУ и видеокарту не ниже Intel UHD Graphics 770, GeForce GTX 960 или Radeon RX 570. Потребуется также 35 ГБ свободного места и поддержка Shader Model 6.0, причём игра запускается даже на Windows 7 (64-bit).

Для комфортной игры студия рекомендует Core i5-13600K или Ryzen 5 7600X, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT с 8 ГБ VRAM. На рекомендуемой конфигурации War Sails требует Windows 10 и те же 35 ГБ на диске.

Рекомендуемые