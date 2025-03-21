Подробности грядущего DLC для Mount & Blade II: Bannerlord и новых механик базовой игры

Во время Future Games Show: Spring Showcase 2025 компания TaleWorlds Entertainment объявила о том, что в июне этого года выйдет новое DLC для Mount & Blade II: Bannerlord. War Sails впервые представит морские сражения, а также фракцию, вдохновленную викингами, и новые исследуемые прибрежные регионы. Игроки смогут командовать флотами, участвовать в морских сражениях, брать на абордаж вражеские корабли и устанавливать блокады, изменяя ход военных действий на суше и на море.

Вся карта Кальрадии была переосмыслена с северным регионом, заселенным островом, прибрежными водами и открытым морем.

Динамическая погодная система также была доработана и теперь включает в себя штормы и пассаты. В шторм корабли движутся быстрее, но это может их разрушить.

С новой фракцией и военно-морской системой изменятся торговля, война и дипломатия. Прибрежные города могут разбогатеть благодаря производству кораблей и новым товарам - если смогут противостоять пиратам и морским вторжениям.

Осады также были адаптированы к морской войне. Армии придется взять с собой флот и устроить блокаду, если они хотят остановить поставки и подкрепления, прибывающие по морю.

В систему персонажей добавлены прически, бороды и татуировки. Добавлены три морских навыка, которые улучшают навигацию, тактику и управление. Также появилось множество новых предметов, включая копья, мечи, топоры, щиты и доспехи.

Дерево войск теперь включает в себя войска моряков, которые более эффективны на море. Игроки также могут нанимать новых компаньонов с морским прошлым.

Новая квестовая линия познакомит игроков с морями Кальрадии через синематик, сценарные миссии и классический геймплей Mount & Blade. Вы научитесь управлять своим кораблем, а затем отправляйтесь в бой против пиратской конфедерации.

Помимо анонса DLC, разработчики поделились новостями по улучшению базовой игры:

В игре появится система стелса, которая позволит вам проникать в подземелья и укрытия, спасать пленников и уничтожать врагов, не поднимая тревоги. Вражеский ИИ теперь будет распознавать звуки и движение, предупреждая о ваших действиях с помощью прогрессирующих уровней осторожности. Чтобы добиться успеха, вам придется тщательно продумывать не только свою позицию и передвижение, но и окружение - использовать возвышенности, ночную темноту и естественные укрытия для скрытного достижения целей. Хотя в некоторых случаях этого может быть достаточно, другие тактики стелса, такие как отвлечение внимания и сокрытие трупов, окажутся не менее полезными. Повысить свою эффективность можно будет с помощью снаряжения и навыка "Разбойник".

Будет улучшена система трейтов, чтобы игроки могли лучше развивать своих персонажей. Для этого будет функция, подкидывающая случайные события во время ваших путешествий. "В идеале это не только даст возможность развивать персонажа, но и вдохнет новую жизнь в мир Кальрадии".

Проекты городов и замков также претерпят изменения. Эти изменения улучшат баланс между проектами с сильными эффектами и проектами с ограниченными или ситуативными эффектами, а также добавят новые типы. Это позволит лучше контролировать управление вашей вотчиной.

Еще один интересный момент - течение времени и цикл жизни в игре. Хотя авторы считают, что Bannerlord удается достичь золотой середины между этой прогрессией и тем, чтобы не торопить игроков... они также считают, что дополнительный выбор в этом отношении мог бы стать довольно забавной альтернативой ванильному опыту.

Кроме того, общение с ближайшими врагами упростится с функцией "Переговоры", которая позволит вам вступить в разговор без того, чтобы вам отрубили голову.

В настоящее время разрабатывается функция импорта и экспорта персонажей, которая позволит вам настраивать различные аспекты, такие как экипировка, перки, навыки, атрибуты, имя, культура, золото..., редактируя файл персонажа в папке Game Saves и импортируя его через консоль.

Наряду с этим продолжается работа над боевым опытом, который включает в себя добавление новых видов оружия, таких как пращи. Укрепление копий дорабатывается: улучшается прицеливание, анимация становится более плавной, а копьеносцы по умолчанию используют копья, что делает их более эффективными против кавалерийских атак.

Также добавлены различные улучшения ИИ, такие как более точное использование оружия ближнего боя, улучшение поиска пути и сокращение зигзагообразных движений для конного ИИ, повышение точности стрельбы ИИ по движущимся целям и увеличение скорострельности за счет лучшего избегания дружественных войск. Кроме того, решаются различные проблемы осадного ИИ, не позволяя лучникам с целевым приказом подходить слишком близко к врагу, и многое другое.

Ведется работа над рядом изменений, чтобы лучше поддерживать моддеров. Среди них - возможность атаковать, пригнувшись (на вас смотрят моды с оружием), дальнейшее открытие процессов принятия решений по атаке агентов AI и выбору оружия, создание интерполированной атмосферы миссий, поддержка аудиомодов для FMOD Banks и Events, а также открытие времени кампании для настройки. Чтобы сделать моддинг еще более доступным, создается XML-редактор, который избавит от необходимости вручную редактировать XML-файлы, чтобы добавить, удалить или изменить предметы, героев, фракции, поселения и многое другое. Те, кто предпочитает продолжать делать это вручную, также увидят, что этот процесс упростился, поскольку отпала необходимость в использовании системы XSLT.