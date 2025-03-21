Разработчики Mount & Blade 2: Bannerlord работали над сюжетным DLC, но в итоге решили от него отказаться

После анонса DLC War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord разработчики из TaleWorlds Entertainment рассказали о том, что какое-то время работали над сюжетным DLC, но в конце концов решили от него отказаться.
После релиза Bannerlord, авторы изучали способы введения дополнительного контента, и наряду с War Sails, работали над более сюжетно-ориентированном DLC. К сожалению, по словам разработчиков, он не соответствовал ожидаемому качеству, из-за чего было принято решение отменить разработку.
Хотя это был интересный новый подход, в конечном итоге он не соответствовал качеству, к которому мы стремились. Вместо того, чтобы говорить о чем-то, чем мы не были довольны, и выпускать его, мы приняли трудное решение отменить его запуск. Эти препятствия вызвали задержку в нашем общении, и мы искренне ценим ваше терпение в это время. Хорошей новостью является то, что вместо того, чтобы откладывать работу, мы повторно используем новую игровую механику из этого отмененного проекта в качестве контента для базовой игры.
Новая механика, о которой идет речь, является стелс, более подробно о которой можно прочитать здесь.
А жаль. Хороший сюжет не помешал бы.
Так в этой песочница и так норм сам историю строишь,а если еще и моды понаставить на синдикат и тд и тп и не так скучно становиться после 1к часов
После захвата второго замка всё превращается в рутину. Бегаешь, теряешь, нанимаешь войска и деньги на это зарабатываешь. В общем, рутина. И сражения после сотого перестают радовать.
В сюжет ни одна часть не смогла, все они классные песочницы и только. Понятное дело, что не смогли, ведь опыта в таком деле нет, но за длс с корабликами спасибо, очень жду.
Мододелы сделают
Лучше бы они кооп режим для компании завезли - вот этого действительно не хватает.
И хорошо что не смогли в сюжет, потому что в эти игры идут за масштабными баталиями, а не сюжетом. Хотя, есть неплохие моды с сюжетами