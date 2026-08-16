Разработчики Mount & Blade 2: Bannerlord запускают конкурс модификаций с призовым фондом 30 тыс. евро

TaleWorlds Entertainment объявила о проведении конкурса для создателей модов, посвящённого дополнению War Sails. Соревнование стартует 14 августа, а заявки принимаются до 22 ноября 2026 года. Победителей назовут в январе 2027 года.

Мероприятие проводится при поддержке платформ Nexus Mods и ModDB. Общий призовой фонд превышает 30 тысяч евро. Участвовать могут как уже выпущенные, так и ещё не опубликованные модификации — главное, чтобы они были связаны с морской тематикой и контентом War Sails.

Авторам предлагается переосмыслить игровой мир, используя ассеты дополнения. Можно перенести действие в другую эпоху, создать вымышленную вселенную или изменить классическую кампанию Native.

Участники должны разработать новые типы судов — от небольших лодок и торговых кораблей до внушительных боевых галер. Ограничений по эпохе, культуре или стилю практически нет.

Конкурсантам предстоит создать сцены Seaborne Village Raid — полноценный штурм прибрежного поселения с высадкой бойцов с кораблей.

Для участия необходимо загрузить видеопрезентацию мода на YouTube и сделать её общедоступной. После завершения приёма работ пройдёт голосование сообщества, затем проекты оценят разработчики TaleWorlds. Итоги подведут в январе.

Mount & Blade 2: Bannerlord — War Sails вышла 26 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дополнение добавляет морские сражения, корабли и открывает новые горизонты для средневекового песочницы.