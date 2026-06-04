Разработчики Mount & Blade II: Bannerlord опубликовали трейлер с оценками критиков для дополнения War Sails

Студия TaleWorlds Entertainment выпустила новый трейлер дополнения War Sails для ролевого экшена Mount & Blade II: Bannerlord, в котором собрала отзывы профильной прессы. Расширение, добавившее в игру полноценные морские сражения, вышло 26 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В опубликованном 3 июня 2026 года ролике разработчики продемонстрировали цитаты из обзоров различных игровых порталов. Издание Rock Paper Shotgun охарактеризовало расширение как очень амбициозное и масштабное, а авторы из Wccftech назвали его важным шагом вперед для серии. Представители PCGamesN и GameStar отметили визуальную составляющую и качественную атмосферу морских путешествий, в то время как портал IGN France назвал дополнение поводом для обязательного возвращения в проект.

Дополнение War Sails привнесло в игру управление боевыми кораблями и возможность вести боевые действия на воде. Игроки могут нанимать команды, маневрировать в открытом море, а также участвовать в абордажных схватках и таранить вражеские суда.

Несмотря на положительные оценки от профессиональных критиков, отзывы пользователей разделились. В комментариях под роликом игроки обращают внимание на технические проблемы консольных версий, включая периодические сбои в работе звука на Xbox и частые вылеты на PlayStation 5. Часть аудитории также просит авторов уделить больше внимания исправлению оригинальной версии игры, улучшению многопользовательского режима и интеграции популярных модификаций в официальные обновления.