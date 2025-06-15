Состоялся релиз Shokuho - глобального мода для Mount & Blade 2, который переносит действие игры в феодальную Японию

Вышла масштабная модификация Shokuho для Mount & Blade 2: Bannerlord, полностью переносящая игровой процесс в феодальную Японию эпохи Сэнгоку. Над этим амбициозным проектом команда моддеров работала более трех лет.
Мод предлагает гигантскую игровую карту, в 5 раз превосходящую по размерам оригинальную в Bannerlord. Виртуальная Япония включает около 200 замков и 50 городов, созданных с исторической достоверностью на основе реальных поселений XVI века.
Действие Shokuho начинается в 1568 году, в разгар смутного времени, когда Ода Нобунага начал свою кампанию по объединению страны. Игрокам предстоит выбрать сторону в этой гражданской войне. Мод добавляет множество новых элементов:
- Уникальные юниты и персонажи эпохи
- Систему морских сражений с абордажами (эта механика появится в оригинальной игре только осенью 2025 года)
- Возможность участвовать в поединках и турнирах
- Систему чтения книг для прокачки персонажа
- Расширенную дипломатию через интеграцию популярного мода Diplomacy Mod
Разработчики сохранили ключевые механики Bannerlord, позволяя игрокам как самостоятельно строить карьеру, так и служить у одного из даймё. Особое внимание уделено исторической аутентичности - от вооружения самураев до политических интриг того времени. Shokuho является одним из самых масштабных и проработанных модов, предлагая по сути совершенно новую игру в знакомой механике.
а почему не в матушку Россию?
Япония интересней будет