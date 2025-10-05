Создатели Mount & Blade 2: Bannerlord поделились новыми подробностями дополнения War Sails

Разработчики Mount & Blade 2: Bannerlord продолжают активно готовиться к релизу крупного дополнения War Sails, которое добавит в игру морские путешествия, бои и новые типы кораблей. В свежем дневнике разработчиков команда TaleWorlds поделилась новыми подробностями и показала модели судов, парусов и других элементов морской системы.

На одном из представленных скриншотов можно увидеть три основных типа парусов: квадратные, латинские и гибридные. Каждый из них имеет свои особенности и влияет на управление кораблём:

Квадратные паруса обеспечивают быстрое ускорение и стабильность при слабом ветре, но теряют эффективность в условиях сильного ветра.

Латинские паруса позволяют ловить ветер под разными углами, обеспечивая высокую максимальную скорость и маневренность, хотя разгоняются они медленнее.

Гибридные паруса сочетают преимущества обоих типов, предлагая баланс между устойчивостью и контролем при изменении погодных условий.

Разработчики уточнили, что тип парусов является частью конструкции судна и не может быть изменён, однако игроки смогут модернизировать их, улучшая характеристики в рамках выбранного типа.

Команда пообещала, что в ближайших дневниках расскажет о других особенностях дополнения War Sails — включая торговлю, сражения на море и систему экипажа.