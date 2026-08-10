Студия TaleWorlds Entertainment выпустила инструментарий для создания модов к дополнению War Sails для Bannerlord

Разработчики из студии TaleWorlds Entertainment официально объявили о выпуске бесплатного инструментария Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails Modding Kit для создания пользовательских модификаций к морскому дополнению. Релиз набора состоялся 10 августа в сервисе Steam после завершения закрытого бета-тестирования с участием членов фанатского сообщества. Для запуска редактора пользователям потребуется наличие не только базовой версии Mount & Blade II: Bannerlord, но и самого платного расширения War Sails.

Новый инструментарий предоставляет энтузиастам возможности для глубокого редактирования морского контента Кальрадии. Разработчики открыли доступ к созданию собственных карт морского мира, настройке течений и ветров, проектированию кораблей с нуля, а также изменению уже существующих судов. Поклонники также получили архитектурные элементы нордов, новые варианты брони и инструменты для настройки сценариев нападений на прибрежные деревни. Вся работа с редактором регулируется лицензионным соглашением EULA, а публикация созданных проектов происходит через мастерскую Steam Workshop.

Релиз инструментария состоялся на фоне неоднозначной реакции геймеров на само дополнение War Sails. Вышедшее 26 ноября 2025 года расширение стоимостью 1599 рублей добавило в проект морские сражения, фракцию нордов, 18 типов кораблей и осадные блокады, однако столкнулось с серьезной критикой сообщества. В сервисе Steam масштабное дополнение собрало смешанные отзывы из 4642 обзоров, а недавние оценки пользователей опустились до категории в основном отрицательные на основе 90 отзывов. Поклонники выражали недовольство техническим состоянием дополнения и нерешенными багами.

Одновременно с выпуском редактора авторы опубликовали свежие патчи v1.2.8 для War Sails и v1.4.8 для основной игры. Разработчики исправили критические вылеты, возникавшие при смерти персонажей с морскими караванами и во время сюжетных диалогов с Гуннаром при враждебном владельце Остикана. В базовую игру добавили системы проверки повреждения файлов, защиту от сбоев кэша шейдеров, а также устранили визуальные баги с физикой тряпичных кукол и конской сбруей. Для моддеров также была оптимизирована скорость вычисления расстояний между поселениями, сократившая время генерации в 2 раза.

Создатели отдельно предупредили пользователей о технических нюансах при обновлении клиента. Из-за возможной задержки между скачиванием файлов базового проекта и самого дополнения запуск игры до завершения загрузки обоих пакетов приводит к мгновенному крашу. В случае возникновения подобных сбоев разработчики рекомендуют выполнять процедуру проверки целостности игровых файлов в Steam.