TaleWorlds выпустила обновление для Mount & Blade II: Bannerlord с кровной местью и морскими механиками

Студия TaleWorlds Entertainment выпустила на PC крупное обновление War Sails 1.3.7 для морского дополнения и версию 1.5.7 для базовой игры Mount & Blade II: Bannerlord. Релиз подвел черту под длительным циклом бета-тестирования, а консольная версия станет доступна сразу после завершения сертификации. Разработчики пересмотрели баланс морских путешествий, добавили расширенные сценарии старта в режиме песочницы, а также ввели механику кровной вражды между кланами за казни пленных лордов.

Одним из главных нововведений стала система Advanced Starting Options. При запуске новой кампании в режиме песочницы игроки могут выбрать предустановленные сценарии развития Кальрадии: единую империю, захват большей части территорий одной фракцией, отчаянную оборону последнего поселения или войну, в которой на карте остались только 2 державы. Выбранную роль также можно задать заранее, начав прохождение королем, вассалом, наемным отрядом, купцом, морским торговцем с конвоем или нищим без гроша в кармане. Все параметры мира привязаны к числовым сидам, что позволяет копировать и передавать одинаковые генерации карты другим пользователям.

В морском дополнении War Sails авторы уделили внимание доступности мореплавания на начальных этапах игры. В прибрежных водах начали появляться малочисленные группы пиратов для тренировки начинающих капитанов, а между некоторыми приморскими деревнями заработали рейсовые паромы для отрядов численностью до 50 бойцов. Кроме того, корабли теперь можно ставить на длительную стоянку в портах без обязательной продажи или роспуска экипажей, а прибрежные замки получили собственную портовую зону и механику морской блокады.

Владение флотом всегда требовало серьезного прогресса - собственных кораблей и укомплектованных экипажей. Было важно сохранить эту основу, одновременно открыв больше возможностей для раннего знакомства с морским контентом.

- Команда разработчиков TaleWorlds Entertainment

Морские сражения получили обновленную механику противодействия абордажу. Защищающаяся сторона теперь может атаковать и перерубать канаты вражеских кошек прямо в бою, не позволяя противнику сформировать абордажные мостки для штурма. Физика канатов была переработана для более реалистичного поведения на воде. Путешествия по морю также дополнились 39 случайными событиями с вариативными решениями, которые влияют на черты характера персонажа, его навыки, состояние кошелька и боевой дух команды.

На глобальной карте появились места бывших сражений и обломки кораблекрушений 3 типов масштаба. Подобные зоны возникают после крупных столкновений на суше и на море, привлекая внимание мародеров, пиратов и отряда игрока. Обыск полей битвы позволяет нанять выживших раненых воинов, собрать ценные трофеи, найти карты разбойничьих логовищ и прокачать навык плутовства, скорость которого напрямую зависит от размера отряда и параметров персонажа.

Ролевая система получила балансировку черт личности: каждый параметр теперь дает 2 положительных и 1 отрицательный эффект. Милосердные лидеры чаще берут пленных и стимулируют развитие деревень, но получают меньше золота за выкуп, а жестокие командиры собирают больше добычи и подавляют восстания ценой массовой гибели врагов в бою. Казнь любого дворянина теперь может развязать кровную вражду между кланами. Враждующие лорды под управлением искусственного интеллекта гарантированно казнят захваченного игрока, а прекратить конфликт можно только выплатой компенсации через посредников или полным примирением сторон.

В управлении отрядами клана разработчики отказались от обобщенных установок и добавили точечные переключатели, позволяющие напрямую разрешать или запрещать набеги на деревни, пополнение гарнизонов, вступление в чужие армии и покупку кораблей. В соревновательном режиме капитана появилась система указания приоритетных целей для натиска пехоты, лучников и кавалерии, а для наблюдателей и создателей контента добавлен отдельный режим стримера с расширенным отображением экипировки и показателей бойцов. Обновление уже доступно в сервисе Steam, а консольный релиз ожидается в ближайшее время.