TaleWorlds выпустила обновления 1.3.11 для Mount & Blade 2: Bannerlord и 1.0.7 для дополнения War Sails

Студия TaleWorlds Entertainment выпустила два обновления для своей игры Mount & Blade 2: Bannerlord. Одно из них (версия 1.3.11) предназначено для базовой игры, а второе (версия 1.0.7) — для морского дополнения War Sails, продолжая исправлять ошибки, обнаруженные после его выхода.

Обновление для основной игры (патч 1.3.11) упрощает процесс отправки отчетов об ошибках в заданиях и содержит улучшения для немецкой локализации. Среди ключевых исправлений — устранение критических сбоев на карте кампании при защите поселений и во время осад, когда у лидера осаждающих не оставалось здоровых отрядов при смене состояния осады.

Основные правки в патче для дополнения War Sails включают улучшение физики моделей, добавление новых реплик в морской сюжетной линии и улучшенную обработку звука для лучшей слышимости диалогов. Также исправлены несколько критических ошибок, например, блокировка игрока в море при возвращении в осажденный Остикан и некорректное появление подкреплений в морских сражениях.

Полный список изменений доступен по ссылке.