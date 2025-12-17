TaleWorlds выпустила обновления 1.3.11 для Mount & Blade 2: Bannerlord и 1.0.7 для дополнения War Sails

Студия TaleWorlds Entertainment выпустила два обновления для своей игры Mount & Blade 2: Bannerlord. Одно из них (версия 1.3.11) предназначено для базовой игры, а второе (версия 1.0.7) — для морского дополнения War Sails, продолжая исправлять ошибки, обнаруженные после его выхода.
Обновление для основной игры (патч 1.3.11) упрощает процесс отправки отчетов об ошибках в заданиях и содержит улучшения для немецкой локализации. Среди ключевых исправлений — устранение критических сбоев на карте кампании при защите поселений и во время осад, когда у лидера осаждающих не оставалось здоровых отрядов при смене состояния осады.
Основные правки в патче для дополнения War Sails включают улучшение физики моделей, добавление новых реплик в морской сюжетной линии и улучшенную обработку звука для лучшей слышимости диалогов. Также исправлены несколько критических ошибок, например, блокировка игрока в море при возвращении в осажденный Остикан и некорректное появление подкреплений в морских сражениях.
Полный список изменений доступен по ссылке.
По сути похерели игру которая существовала только благодаря модам. Теперь ждать когда ЭТО реанимируют.
А всё из-за никому не нужных парусов... В Турции менеджеры не менее эффективны чем где-либо.
Большинство мастхевных модов уже давно реанимировали. Лишь бы поныть.
Лишь бы поныть? Сейчас патчи будут вылетать каждую неделю. Ты будешь 24\7 подгонять весь народный контент под них? Сейчас твоих "мастхевных" модов работает большинство (это сколько 30%?, 50%?), скоро они отвалятся, и присоединятся к неработающим. Что будешь делать когда это случится? Будешь держать оборону на амбразурах за кривых разрабов на форуме?
Шикарный аддон, ощущается, как BL3 прям. Карта полностью изменилась, норды классные, хоть и сложно за них играть из-за гигантских расстояний. Например, Бейнланд почти сразу всегда отходит Вландии, и всем пофиг, никто даже не собирается его отвоевывать без участия игрока. Хузаиты стали чет слишком мощными, раньше их унижали все подряд, а теперь они потихоньку отрывают куски и от южной империи, и от северной, и от нордов по очереди. Вландия традиционно сильнее всех: я так понимаю, в итоге, если включить "режим наблюдателя', карта станет красно-зеленой) А еще фианы теперь не имба. Берите aserai bahriyya, они рвут все, что движется, на суше и на море. Хз, кто им дал noble луки и сабли 6 уровня, но фианы теперь сосyт. А. еще dromon, в который влюбились блохеры - неповоротливое гоVно. Ghurab намнго лучше, быстрее, маневреннее, а команды почти столько же.
Там сам Bannerlord-то не ощущался как М&B2, а тут один микроаддон для кого-то уже третья часть.