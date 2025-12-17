ЧАТ ИГРЫ
Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
Экшен, Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
9.1 5 693 оценки

TaleWorlds выпустила обновления 1.3.11 для Mount & Blade 2: Bannerlord и 1.0.7 для дополнения War Sails

AceTheKing AceTheKing

Студия TaleWorlds Entertainment выпустила два обновления для своей игры Mount & Blade 2: Bannerlord. Одно из них (версия 1.3.11) предназначено для базовой игры, а второе (версия 1.0.7) — для морского дополнения War Sails, продолжая исправлять ошибки, обнаруженные после его выхода.

Обновление для основной игры (патч 1.3.11) упрощает процесс отправки отчетов об ошибках в заданиях и содержит улучшения для немецкой локализации. Среди ключевых исправлений — устранение критических сбоев на карте кампании при защите поселений и во время осад, когда у лидера осаждающих не оставалось здоровых отрядов при смене состояния осады.

Основные правки в патче для дополнения War Sails включают улучшение физики моделей, добавление новых реплик в морской сюжетной линии и улучшенную обработку звука для лучшей слышимости диалогов. Также исправлены несколько критических ошибок, например, блокировка игрока в море при возвращении в осажденный Остикан и некорректное появление подкреплений в морских сражениях.

Полный список изменений доступен по ссылке.

Комментарии:  5
Ваш комментарий
BigLizard

По сути похерели игру которая существовала только благодаря модам. Теперь ждать когда ЭТО реанимируют.

А всё из-за никому не нужных парусов... В Турции менеджеры не менее эффективны чем где-либо.

2
Renslayer

Большинство мастхевных модов уже давно реанимировали. Лишь бы поныть.

2
BigLizard Renslayer

Лишь бы поныть? Сейчас патчи будут вылетать каждую неделю. Ты будешь 24\7 подгонять весь народный контент под них? Сейчас твоих "мастхевных" модов работает большинство (это сколько 30%?, 50%?), скоро они отвалятся, и присоединятся к неработающим. Что будешь делать когда это случится? Будешь держать оборону на амбразурах за кривых разрабов на форуме?

2
Renslayer

Шикарный аддон, ощущается, как BL3 прям. Карта полностью изменилась, норды классные, хоть и сложно за них играть из-за гигантских расстояний. Например, Бейнланд почти сразу всегда отходит Вландии, и всем пофиг, никто даже не собирается его отвоевывать без участия игрока. Хузаиты стали чет слишком мощными, раньше их унижали все подряд, а теперь они потихоньку отрывают куски и от южной империи, и от северной, и от нордов по очереди. Вландия традиционно сильнее всех: я так понимаю, в итоге, если включить "режим наблюдателя', карта станет красно-зеленой) А еще фианы теперь не имба. Берите aserai bahriyya, они рвут все, что движется, на суше и на море. Хз, кто им дал noble луки и сабли 6 уровня, но фианы теперь сосyт. А. еще dromon, в который влюбились блохеры - неповоротливое гоVно. Ghurab намнго лучше, быстрее, маневреннее, а команды почти столько же.

Anglerfish

Там сам Bannerlord-то не ощущался как М&B2, а тут один микроаддон для кого-то уже третья часть.