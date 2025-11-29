TaleWorlds выпустила обновления 1.3.7 для Mount & Blade 2: Bannerlord и 1.0.3 для дополнения War Sails

Студия TaleWorlds за последние три дня выпустила по три обновления для Mount & Blade 2: Bannerlord и дополнения War Sails, сосредоточившись на устранении ошибок и корректировке баланса. Основной список изменений представлен ниже.

Mount & Blade 2: Bannerlord 1.3.7

Корректно отображаются знамена при активированном DLSS.

Устранена ошибка со сбросом построений.

Исправлен запуск игры в Epic Games Store.

Устранён вылет на Xbox при закрытии экрана кузницы.

Исправлен вылет гарнизона при попытке вылазки без здоровых солдат.

Исправлены вылеты, связанные со стелс-заданиями.

Устранён комплекс критических ошибок.

War Sails 1.0.3

Устранены вылеты при выборе нового правителя нордов, в третьей фазе пятого задания и во время осадных блокад.

Исправлен ряд критических ошибок.

В морских боях войска эффективнее ищут последние группы противников.

Персонажи на кораблях получили разнообразные лица.

Нормализован выход из сюжета во вражеском городе.

Исправлена политика королевства, касающаяся пиратской амнистии.

Повышена производительность в финальном сюжетном задании.

Ремонт кораблей теперь приносит опыт боцману.

Добавлено предупреждение о несовместимости версий War Sails и Bannerlord.

Опыт капитана при путешествиях увеличен вдвое.

Прокачка разведки во время плаваний отключена.

Увеличен радиус поворота баллист.

Внесён ряд балансировочных корректировок в сюжетные задания.

Разработчики подчеркнули, что новый контент в ближайшее время ждать не стоит: сейчас их приоритет - исправление ошибок.