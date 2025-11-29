TaleWorlds выпустила обновления 1.3.7 для Mount & Blade 2: Bannerlord и 1.0.3 для дополнения War Sails

Студия TaleWorlds за последние три дня выпустила по три обновления для Mount & Blade 2: Bannerlord и дополнения War Sails, сосредоточившись на устранении ошибок и корректировке баланса. Основной список изменений представлен ниже.
Mount & Blade 2: Bannerlord 1.3.7
- Корректно отображаются знамена при активированном DLSS.
- Устранена ошибка со сбросом построений.
- Исправлен запуск игры в Epic Games Store.
- Устранён вылет на Xbox при закрытии экрана кузницы.
- Исправлен вылет гарнизона при попытке вылазки без здоровых солдат.
- Исправлены вылеты, связанные со стелс-заданиями.
- Устранён комплекс критических ошибок.
War Sails 1.0.3
- Устранены вылеты при выборе нового правителя нордов, в третьей фазе пятого задания и во время осадных блокад.
- Исправлен ряд критических ошибок.
- В морских боях войска эффективнее ищут последние группы противников.
- Персонажи на кораблях получили разнообразные лица.
- Нормализован выход из сюжета во вражеском городе.
- Исправлена политика королевства, касающаяся пиратской амнистии.
- Повышена производительность в финальном сюжетном задании.
- Ремонт кораблей теперь приносит опыт боцману.
- Добавлено предупреждение о несовместимости версий War Sails и Bannerlord.
- Опыт капитана при путешествиях увеличен вдвое.
- Прокачка разведки во время плаваний отключена.
- Увеличен радиус поворота баллист.
- Внесён ряд балансировочных корректировок в сюжетные задания.
Разработчики подчеркнули, что новый контент в ближайшее время ждать не стоит: сейчас их приоритет - исправление ошибок.
Получается, всё-таки получение опыта с новым DLC было уменьшено, не подвело это "по ощущениям стало меньше опыта в прокачке".