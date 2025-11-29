ЧАТ ИГРЫ
Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
Экшен, Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
9.1 5 676 оценок

TaleWorlds выпустила обновления 1.3.7 для Mount & Blade 2: Bannerlord и 1.0.3 для дополнения War Sails

AceTheKing AceTheKing

Студия TaleWorlds за последние три дня выпустила по три обновления для Mount & Blade 2: Bannerlord и дополнения War Sails, сосредоточившись на устранении ошибок и корректировке баланса. Основной список изменений представлен ниже.

Mount & Blade 2: Bannerlord 1.3.7

  • Корректно отображаются знамена при активированном DLSS.
  • Устранена ошибка со сбросом построений.
  • Исправлен запуск игры в Epic Games Store.
  • Устранён вылет на Xbox при закрытии экрана кузницы.
  • Исправлен вылет гарнизона при попытке вылазки без здоровых солдат.
  • Исправлены вылеты, связанные со стелс-заданиями.
  • Устранён комплекс критических ошибок.

War Sails 1.0.3

  • Устранены вылеты при выборе нового правителя нордов, в третьей фазе пятого задания и во время осадных блокад.
  • Исправлен ряд критических ошибок.
  • В морских боях войска эффективнее ищут последние группы противников.
  • Персонажи на кораблях получили разнообразные лица.
  • Нормализован выход из сюжета во вражеском городе.
  • Исправлена политика королевства, касающаяся пиратской амнистии.
  • Повышена производительность в финальном сюжетном задании.
  • Ремонт кораблей теперь приносит опыт боцману.
  • Добавлено предупреждение о несовместимости версий War Sails и Bannerlord.
  • Опыт капитана при путешествиях увеличен вдвое.
  • Прокачка разведки во время плаваний отключена.
  • Увеличен радиус поворота баллист.
  • Внесён ряд балансировочных корректировок в сюжетные задания.

Разработчики подчеркнули, что новый контент в ближайшее время ждать не стоит: сейчас их приоритет - исправление ошибок.

Nebuchadnezzar228

Получается, всё-таки получение опыта с новым DLC было уменьшено, не подвело это "по ощущениям стало меньше опыта в прокачке".