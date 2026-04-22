В тестовой версии Mount & Blade 2: Bannerlord появились морские набеги на деревни

Студия TaleWorlds выпустила свежее обновление для тестовой версии игры Mount & Blade 2: Bannerlord и дополнения War Sails. Главным нововведением патчей 1.4.1 и 1.2.1 стала возможность совершать морские набеги на прибрежные поселения. Теперь игроки и лорды под управлением искусственного интеллекта могут атаковать или защищать деревни прямо с моря или рек. Для начала такого рейда отряду потребуется наличие мелководных кораблей и как минимум 15 здоровых бойцов.

При нападении местное ополчение оценивает баланс сил и принимает решение о сопротивлении. Если защитники сдаются, грабеж начинается немедленно. В случае вооруженного отпора запускается специальная миссия. При автоматическом расчете боя конные лучники атакующей стороны получают штраф к силе в размере 50 процентов, а стрелки защитников получают бонус в 10 процентов. В самом бою корабли автоматически плывут к точкам высадки на берег, после чего войска покидают суда и идут в наступление. Защитники стараются удержать узкие проходы и возвышенности. При этом обороняющаяся сторона может получать подкрепления, в то время как атакующим с моря дополнительные силы недоступны. Специально для этих сражений разработчики подготовили 16 новых уникальных локаций.

Помимо сражений разработчики расширили возможности мирного взаимодействия с прибрежными деревнями. Теперь корабли могут заходить в порты поселений для торговли, найма войск и пополнения припасов без необходимости полной высадки на сушу. Игроки могут оставить свой флот в дружественной или нейтральной деревне и продолжить путь по материку, а позже снова отплыть прямо оттуда. Чтобы сделать морские набеги более актуальными, авторы переместили часть деревень ближе к береговой линии на глобальной карте и добавили новые точки для высадки.

Изменения затронули и характеристики некоторых отрядов. Броня тела у нордов-берсерков была увеличена с 14 до 20 единиц. Также разработчики забрали у них мечи, оставив только топоры, которые можно использовать 1 или 2 руками, при этом урон от этого оружия был немного увеличен. В базовой версии игры на экран персонажа вернулась шкала прогресса уровня, которая теперь отображает текущий опыт. Дополнительно были исправлены различные ошибки, включая проблему с проваливающимися под воду кораблями и вылеты при закрытии миссий или загрузке сохранений.