Викинги несут смерть своим врагам в эффектном трейлере масштабного дополнения War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord

Осенью Mount & Blade 2: Bannerlord получит масштабное расширение War Sails вместе с бесплатным обновлением версии 1.30. TaleWorlds Entertainment впервые в истории серии официально вводит морские сражения, превращая привычную Калрадию в мир, где борьба разворачивается не только на суше, но и на море.

Главным событием дополнения станет появление нордов — сурового северного народа, вдохновлённого викингами. Их родина — страна фьордов, ледяных морей и скалистых вершин, где можно торговать, нанимать бойцов или бросить вызов их богатствам. Вместе с этим в игру добавляется полноценная морская кампания: игроки смогут командовать флотами, абордировать вражеские корабли, таранить суда и даже устанавливать морские блокады, открывая новые стратегические горизонты.

Карта Калрадии расширится северными морями, островами и реками, что позволит не только исследовать новые земли, но и переносить войну вглубь вражеских территорий. Флот можно формировать из 18 уникальных кораблей, улучшая их орудиями, парусами и таранами.

War Sails также добавит новых спутников, уникальное оружие и скандинавскую атрибутику — от доспехов и знамен до татуировок. Всё это органично встроено в живой мир Bannerlord, влияя на торговлю, дипломатию и ведение войны.

Mount & Blade II: Bannerlord уже доступна на PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. А этой осенью игроки впервые смогут поднять паруса и повести свои армии по волнам.