Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
Экшен, Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
9.1 5 678 оценок

Вышли обновления 1.3.8 для Mount & Blade 2: Bannerlord и 1.0.4 для дополнения War Sails

AceTheKing AceTheKing

Студия TaleWorlds продолжает устранять найденные проблемы в Mount & Blade 2: Bannerlord и дополнении War Sails.

После релиза морских сражений и связанных с ними механик команда TaleWorlds Entertainment начала активно выпускать патчи - вышли обновления 1.0.4 для War Sails и 1.3.8 для основной игры. Среди ключевых изменений:

  • Улучшено ночное освещение;
  • Снижены навыки стрельбы из лука у отдельных юнитов (особенно заметно в морских боях);
  • Исправлены различные сбои и вылеты;
  • Увеличена грузоподъёмность всех типов судов;
  • Повышены цены на торговые корабли;
  • Устранена ошибка, из-за которой пиратские отряды получали слишком много кораблей.

Полный список изменений доступен по ссылке.

Комментарии:  2
Nodas

И ? Что сейчас будите каждый микро патч постить ?

Котян Сутоевич

Да). Это ж PG.