Вышли обновления 1.3.8 для Mount & Blade 2: Bannerlord и 1.0.4 для дополнения War Sails

Студия TaleWorlds продолжает устранять найденные проблемы в Mount & Blade 2: Bannerlord и дополнении War Sails.
После релиза морских сражений и связанных с ними механик команда TaleWorlds Entertainment начала активно выпускать патчи - вышли обновления 1.0.4 для War Sails и 1.3.8 для основной игры. Среди ключевых изменений:
- Улучшено ночное освещение;
- Снижены навыки стрельбы из лука у отдельных юнитов (особенно заметно в морских боях);
- Исправлены различные сбои и вылеты;
- Увеличена грузоподъёмность всех типов судов;
- Повышены цены на торговые корабли;
- Устранена ошибка, из-за которой пиратские отряды получали слишком много кораблей.
Полный список изменений доступен по ссылке.
И ? Что сейчас будите каждый микро патч постить ?
Да). Это ж PG.