Симулятор строительства колонии Mountaincore стал бесплатным и получил открытый исходный код

Неожиданный, но приятный поворот в судьбе симулятора строительства колонии гномов Mountaincore: игра стала полностью бесплатной, а её исходный код был опубликован под свободной лицензией MIT. Это произошло после закрытия студии-разработчика Rocket Jump Technology.

У игры была сложная история. Изначально проект назывался King under the Mountain. Затем появился крупный издатель с финансированием для значительного расширения и улучшения игры, но с условием перезапуска под новым именем — Mountaincore. Позже издатель отказался от проекта, но разрешил разработчикам выпустить наработки. К сожалению, ранний доступ в Steam не принес достаточно средств, и студия Rocket Jump Technology была закрыта.

Ранее, в январе 2024 года, исходный код оригинальной King under the Mountain также был открыт. Теперь же сообществу доступна и переработанная версия Mountaincore. Это отличная возможность для энтузиастов изучить проект, использовать его в своих целях или даже попытаться продолжить разработку.

Ключевые особенности Mountaincore:

Начните с 7 гномов и развивайте поселение до сотен жителей.

Симулированный мир со сменой погоды и времен года, влияющих на геймплей.

Глубокая система крафта и производственные цепочки.

Прокачка навыков для создания лучших инструментов и оружия.

Торговля с караванами.

Возможность тренировать армию для защиты от монстров и врагов (или включить мирный режим).

Игра изначально создавалась с расчетом на модификации.

Исходный код Mountaincore доступен на GitHub. Саму игру можно найти в Steam.