Разработчики представили новый трейлер Mourning Tide — необычного хоррора о рыбалке, в котором спокойное путешествие по морю превращается в пугающее столкновение с собственным прошлым. Игра выйдет 11 декабря 2026 года.

Главным героем Mourning Tide станет рыбак, терзаемый чувством вины за события своей жизни. В поисках ответов он отправляется в запретные воды, где каждый новый улов пробуждает воспоминания и заставляет вновь переживать давно забытые события.

Постепенно обычная рыбалка превращается в психологическое испытание. Герою предстоит разобраться в собственном прошлом и попытаться найти искупление, прежде чем таинственные воды окончательно поглотят его.

Новый трейлер демонстрирует тревожную атмосферу приключения, в котором привычные занятия сочетаются с психологическим ужасом. Вместо традиционных сражений с монстрами разработчики делают акцент на чувстве вины, воспоминаниях и страхе перед неизвестностью.