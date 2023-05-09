Анонсирован шутер от первого лица Mouse в стиле старых мультфильмов Disney ©

Mouse — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанная и изданная Fumi Games. Шагните в мир мультяшной анимации и ретро-приключений в игре Mouse. Этот ретро-шутер, вдохновленный анимацией 30-х годов и классическим стилем нуар, представляет собой сюжетный опыт, который отправит вас в захватывающее путешествие по опасному и коррумпированному городу.

Вооружившись разнообразным огнестрельным оружием и взрывчаткой середины века, такими как револьвер, автомат, молот, каркано, динамит, вы сможете сразиться с врагами любым способом, который вы выберете. Предпочитаете ли вы бегать и стрелять, прыгать и уворачиваться или тщательно планировать свои атаки, Mouse дает вам свободу подойти к бою по-своему.

А с системой усиления Fantastic-o-Matic вы сможете улучшать свое оружие и способности, чтобы стать еще более смертоносным. Ищите торговые автоматы, разбросанные по всему городу, и выбирайте бонусы, которые лучше всего подходят вашему стилю игры.

Но будьте осторожны: город полон опасностей и предательств. Чтобы выжить, вам нужно оставаться начеку и не терять рассудка. С каждым вашим шагом вы будете открывать для себя все больше и больше и окажетесь втянутыми в паутину обмана и убийств.