Mouse Chef: Dig Out представили как комедийный побег из тюрьмы с ложкой

Paiband Game Studio представила Mouse Chef: Dig Out — комедийный экшен от первого лица о тюремном поваре, который по ночам готовит побег. Ролик демонстрирует рытьё тоннеля ложкой, обмен ресурсами, улучшения и опасность со стороны охраны.

Герой собирает полезные вещи, торгует найденным хламом с охранником и меняет туалетную бумагу у заключённых. Ресурсы помогут прокладывать путь к свободе и развивать персонажа.

Тоннель можно расширять, а для продвижения в темноте пригодятся светящиеся палочки и динамит. Главной особенностью станет возможность превратить обычную чайную ложку в полезный инструмент для побега.

Mouse Chef: Dig Out выйдет на PC в Steam.