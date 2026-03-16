Авторы MOUSE: P.I. For Hire поделились кадрами игрового процесса на Switch 2

Шутер в стиле классической анимации MOUSE: P.I. For Hire готовится к релизу 16 апреля 2026 года. Проект обещает стать одним из самых ярких событий года, охватив все основные платформы: PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Разработчики из Fumi Games уже представили игру на закрытом мероприятии Partner Preview в рамках выставки GDC, выразив отдельную благодарность Nintendo за поддержку. Кроме того, авторы выложили в официальном аккаунте игры в X (Twitter) короткий ролик, демонстрирующий отличную работоспособность проекта на новой консоли Nintendo как в портативном, так и в док-режиме.

Важной технической особенностью станет официальная поддержка компьютерной мыши, что редкость для консольных шутеров. Это позволит игрокам на всех устройствах насладиться максимально точной стрельбой в этой нуарной детективной истории.