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Mouse: P.I. For Hire 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.3 49 оценок

Авторы стильного шутера Mouse: P.I. For Hire показали новый геймплейный трейлер

butcher69 butcher69

PlaySide Publishing и студия Fumi Games представили новый трейлер шутера Mouse: P.I. For Hire, выполненного в стилистике нуарных мультфильмов 1930-х годов. Ролик посвящён «экспериментальному оружию» — фантастическим устройствам, призванным навести порядок в грязных закоулках Маусбурга.

Среди новинок:

  • CLEAN-D — терпентиновый пистолет, буквально «смывающий» врагов благодаря токсичной смеси и разъедающему действию.
  • COOL-D — морозильный бластер, замораживающий всё на пути и сохраняющий сыр максимально свежим.
  • MIND-D — пистолет сознания, внушающий дружелюбие и послушание, превращая врагов в союзников.

Игра обещает смесь эксцентричного юмора, стильной ретро-анимации и безумного арсенала. Релиз Mouse: P.I. For Hire ожидается в 2025 году на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК.

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