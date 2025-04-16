Авторы стильного шутера Mouse: P.I. For Hire показали новый геймплейный трейлер

PlaySide Publishing и студия Fumi Games представили новый трейлер шутера Mouse: P.I. For Hire, выполненного в стилистике нуарных мультфильмов 1930-х годов. Ролик посвящён «экспериментальному оружию» — фантастическим устройствам, призванным навести порядок в грязных закоулках Маусбурга.
Среди новинок:
- CLEAN-D — терпентиновый пистолет, буквально «смывающий» врагов благодаря токсичной смеси и разъедающему действию.
- COOL-D — морозильный бластер, замораживающий всё на пути и сохраняющий сыр максимально свежим.
- MIND-D — пистолет сознания, внушающий дружелюбие и послушание, превращая врагов в союзников.
Игра обещает смесь эксцентричного юмора, стильной ретро-анимации и безумного арсенала. Релиз Mouse: P.I. For Hire ожидается в 2025 году на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК.
Жесть
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