Mouse: P.I. For Hire 16.04.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.7 140 оценок

Благодаря мультяшному шутеру Mouse: P.I. For Hire издатель PlaySide получил рекордную выручку

monk70 monk70

Шутер MOUSE: P.I. For Hire продолжает показывать впечатляющие результаты. Ранее на этой неделе издатель PlaySide сообщил, что с момента релиза 16 апреля было продано более 730 тысяч копий игры. Проект, вдохновлённый эстетикой мультфильмов 1930-х годов, не только стал коммерчески успешным, но и уже полностью окупил затраты на разработку.

Разработанная студией Fumi Games игра также помогла PlaySide установить новый финансовый рекорд — выручка компании достигла 64,6 миллиона долларов. Для издателя это лучший показатель за всё время существования.

UralGames83Ru

А получил бы еще больше, если сделал ее цветной 🙃😁

Maxizoid

Наблюдаем сколько любителей покушать с ложки чего-то коричневого, но не шоколода, хотя им подавай черно-белое. Шутер без шутера и со змейкой через каждые 2 минуты (прошел только первый уровень и чуток во втрой до "улик") мда...хайп из ничего

Иван Пласконь

игра приколная. но немного бы цветности и было бы супер