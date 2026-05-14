Благодаря мультяшному шутеру Mouse: P.I. For Hire издатель PlaySide получил рекордную выручку

Шутер MOUSE: P.I. For Hire продолжает показывать впечатляющие результаты. Ранее на этой неделе издатель PlaySide сообщил, что с момента релиза 16 апреля было продано более 730 тысяч копий игры. Проект, вдохновлённый эстетикой мультфильмов 1930-х годов, не только стал коммерчески успешным, но и уже полностью окупил затраты на разработку.

Разработанная студией Fumi Games игра также помогла PlaySide установить новый финансовый рекорд — выручка компании достигла 64,6 миллиона долларов. Для издателя это лучший показатель за всё время существования.