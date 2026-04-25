Для MOUSE: P.I. For Hire вышел хотфикс 1.0.6 - исправлены задания и стабильность

Разработчики MOUSE: P.I. For Hire выпустили свежий хотфикс 1.0.6, направленный на устранение ряда технических проблем, с которыми сталкивались игроки.

Ключевым изменением стало улучшение системы заданий. Теперь вероятность ситуации, при которой у игрока не появляется активная цель и прогресс блокируется, существенно снижена. Подобные случаи были одной из наиболее частых жалоб сообщества.

Также разработчики доработали очистку фоновых процессов при закрытии игры, что должно положительно сказаться на стабильности и корректности завершения приложения.

Кроме того, обновлена внутриигровая политика конфиденциальности.

Авторы отметили, что хотфикс выпустили до выходных намеренно, чтобы оперативно устранить наиболее критичные проблемы. Уже после этого команда приступит к работе над первым крупным патчем, релиз которого ожидается в ближайшие недели.