Эмбарго на публикацию обзоров Mouse: P.I. For Hire спадёт 14 апреля

После довольно долгого ожидания Mouse: P.I. For Hire выйдет на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК ровно через неделю. Экшен-шутер от первого лица, вдохновлённый мультфильмами 1930-х годов, будет стоить около 30 евро и официально выйдет 16 апреля 2026 года. За два дня до этого, 14 апреля в 18:00 МСК.

Играя за Джона Мустона, антропоморфного мыша-детектива, игрок должен погрузиться в опасный мир обмана и убийств. В своем путешествии детектив раскрывает самые мрачные секреты своего коррумпированного города, переживая историю, вдохновлённую классическими нуар-фильмами.