MOUSE: P.I. For Hire добавили в списки желаемого 1,3 миллиона игроков

MOUSE: P.I. For Hire преодолела отметку в 1,3 миллиона добавлений в списки желаемого на всех платформах. Об этом сообщили разработчики, поблагодарив игроков за поддержку.

По словам команды, столь высокий интерес со стороны аудитории стал важной вехой для проекта. Авторы выразили благодарность всем, кто следит за игрой и добавил её в список желаемого, отметив, что поддержка сообщества помогает им продолжать работу над проектом.

Напомним, что MOUSE: P.I. For Hire — это стилизованный под мультфильмы 1930-х годов нуарный шутер от первого лица, вдохновлённый эстетикой классической анимации и детективных историй. Игра готовится к выходу 16 апреля для ПК, PS5, Xbox Series X|S и Switch 2.